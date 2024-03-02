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Ankara Büyükşehir'den 8 Mart Kadınlar Günü için özel gezi

Ankara Büyükşehir'den 8 Mart Kadınlar Günü için özel gezi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi’nde şantiye gezileri düzenleyecek. Geziye katılmak isteyen vatandaşlar https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras linki üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihine ışık tutan yapıları bir bir ayağa kaldırırken, çalışmaların devam ettiği şantiyelerin kapılarını da vatandaşlara açmayı sürdürüyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından Ankara Miras Şantiye Gezileri gerçekleştirilecek.

 BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Geziye katılmak isteyen vatandaşlar https://forms. ankara.bel.tr/ankaramiras  linki üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvuru sonrası vatandaşlara SMS ile geri dönüş ve bilgilendirme yapılacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları kapsamında gerçekleştirilecek Miras Şantiye Gezileri; 8 Mart 2024 Cuma günü 10.00-11.00 saatleri arasında Roma Tiyatrosu ve Arkeopark şantiyesi,  11.00-12.00 saatleri arasında ise Ankara Kalesi’ne düzenlenecek.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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