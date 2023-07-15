Ankara Büyükşehir'den yandaş medyanın linç girişimine rest

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'den ABB'yi hedef alan yandaş medyaya çok sert yanıt.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, iktidara yakın yayın organlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan eleştirilere kendi Twitter sayfasından çok sert bir cevap verdi.

İşte Gültekin'in açıklamaları:

ABB personelimizin maaş iyileştirilmesi sürecinde -sonucu belli değilken- gürültü koparanlara sesleniyoruz: ABB, TİS belli olmasına ve hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen; daha önemlisi SİZİN TÜM ENGELLEMELERİNİZE RAĞMEN personelinin maaşını artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine, 2023 bütçesinde yer almamasına rağmen EYT nedeniyle 1.5 milyar TL ek yük bindi. Ekonominin kötü olması nedeniyle Belediyemizin maliyetleri katbekat arttı. Personelin maaşı eridi, alım gücü düştü. Maaşlarda iyileştirme yapma zorunluluğu oldu.

ŞİMDİ SORUYORUZ: İlçe Belediyeleriniz bu süreci aşmak için TAKIR TAKIR kredi çekerken, ABB'nin kredi talebini Belediye Meclisinde neden reddettiniz? Reddetmeseydiniz personelimiz bugün mutlu olduğu artıştan daha da fazla artış alacaktı. Personelin yüzüne nasıl bakacaksınız? Başta altyapı olmak üzere asli projeler için harcanacak bu krediyi reddederek Sn. Mansur Yavaş'ı mı, yoksa Ankara halkını mı cezalandırdınız? Ekonominin bu hâle gelmesinin sorumlusu sizken, Belediye hizmetlerini neden ENGELLİYORSUNUZ?

Merak etmeyin! Ucuz siyasetinize rağmen mesai arkadaşlarımızla kol kola; şeffaf Belediyecilik anlayışıyla halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 25 yıllık "parselizasyon" döneminin ardından Ankara'ya gelen huzuru, bu oyunlarınızla bozma niyetinizi ASIL BİZ ENGELLEYECEĞİZ!

Gün boyu mutluluğunu paylaşan ve teşekkür mesajı atan kıymetli mesai arkadaşlarımız; bu sizin hakkınız, emeğinizin karşılığı. Asıl biz, bu süreçte Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın yanında dimdik durduğunuz ve ucuz siyasete prim vermediğiniz için teşekkür ederiz.

Yönetimleri takır takır kredi çekerken personeline düşük maaşı reva gören, banka primlerini bile tam yatırmayan, sendikası dahi olmayan ilçe belediyelerinde çalışan kıymetli hemşehrilerimiz; merak etmeyin, sizlerin de haklarınızın takipçisi olacağız.

Saygılarımızla...