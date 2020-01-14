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  4. 14 Ocak 2020 21:24

Ankara'da harfiyat atıklarıyla mücadele sürüyor

Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) firmalar tarafından çıkarılan hafriyatların yanlış depolanmasından dolayı meydana gelen heyelan nedeniyle bölge Büyükşehir ekipleri tarafından temizleniyor.

Ankara'da harfiyat atıklarıyla mücadele sürüyor
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         Yıllardır dökülen hafriyat atıklarının neden olduğu heyelan sonucu Tatlar Arıtma Tesisi’ne giden ana atık su hattının zarar görmesi üzerine Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BÜYÜKŞEHİR 7/24 ÇALIŞIYOR

         Sincan OSB'de doğru depolama yöntemlerinin kullanılmaması ve sıkıştırma işlemlerinin yapılmamış olması nedeniyle adeta hafriyat dağları oluştu.

         Hafriyat atıklarının üst üste yığılması ve heyelan oluşturmasıyla ana atık su hattının göçtüğünü belirten yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için Büyükşehir ekiplerinin 7/24 çalıştığını, hava şartlarına göre yaklaşık 3 hafta içinde ana atık su hattının da onarımının tamamlanmasının planladığı bilgisini verdiler.

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