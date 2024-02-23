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Balık tezgahının başına geçen Hamza Dağ'dan renkli görüntüler

Balık tezgahının başına geçen Hamza Dağ'dan renkli görüntüler
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Kemalpaşa ilçesindeki kapalı pazar yeri ziyaretinde balıkçı tezgahının başına geçti. Renkli görüntülerin oluştuğu anlarda Dağ müşterilerin balıklarını poşetleyip, tarttı.

Hamza Dağ , seçim çalışmaları kapsamında Kemalpaşa’daydı. Dağ ilçede ilk olarak, geçtiğimiz hafta açılışını gerçekleştirdiği seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Daha sonra ilçenin işlek caddelerinde esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Dağ, onların taleplerini dinledi. 

Daha sonra kapalı pazar yerini dolaşan Dağ, esnafa hayırlı bol kazançlar diledi. Vatandaşların taleplerini de not alan Dağ, çocuklarla da fotoğraf çektirdi. 

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Kemalpaşa ilçesindeki kapalı pazar yeri ziyaretinde balıkçı tezgahının başına geçti. Renkli görüntülerin oluştuğu anlarda Dağ müşterilerin balıklarını poşetleyip, tarttı.

DAĞ BALIK TEZGAHININ BAŞINA GEÇTİ 

Hamza Dağ ve Cumhur İttifakı Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Galip Atar, pazar yerindeki bir balık esnafında tezgah başına geçti. Renkli görüntülere sahne olan anlarda Hamza Dağ ve Galip Atar, müşterilere balık tarttı. 

İlçenin Ziraat Odası Başkanlığı’nı da ziyaret eden Dağ ve beraberindekiler, Erzurum Oltulular Derneğine geçti. Burada Erzurumlular ile bir araya gelen Dağ, konuşmasında, en çılgın projesinin, “Gönüllere girmek” olduğunu söyleyip, İzmir için “Şehrül-Emin” vurgusu yaptı. 

Bu ziyaretlerde Hamza Dağ’a AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar’da eşlik etti.

Etiketler hamza dağ izmir izmir büyükşehir belediyesi ak parti
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