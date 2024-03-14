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Başkan Çalık: Bu kentin evlatları için projeler üretmeye devam edeceğiz

Başkan Çalık: Bu kentin evlatları için projeler üretmeye devam edeceğiz
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapımında sona yaklaşılan Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi ile pazar yeri inşaatında incelemelerde bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükşehir Mahallesi’nde esnafı ziyaret ederek projelerini anlattı. Başkan Çalık daha sonra yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Barış Mahallesi’ndeki pazar alanı inşaatını ziyaret eden Başkan Çalık’a başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. 

Çocuklar uzayı gözlemleyip fizik kurallarını yerinde öğrenecek

İnşaatında sona yaklaşılan Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi alarak alandaki gözlem evi ve fizik parkında incelemelerde bulunan Başkan Çalık, Beylikdüzü’nü bilim ve sanat merkezi yapmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.  Başkan Çalık, “Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nin yanında gözlem evi ve Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı inşaatında sona yaklaştık. Çok yakın bir zamanda bu kentin evlatları uzayı gözlemleyip fizik kurallarını yerinde öğrenecek. Bu kentin evlatları için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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