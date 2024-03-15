Başkan Çalık yeni dönem projelerini tanıttı

Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, yeni dönem projelerini ''Beylikdüzü’nün Yeni Geleceği'' sloganıyla düzenlenen lansmanla tanıttı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, yeni dönem projelerini ‘Beylikdüzü’nün Yeni Geleceği’ sloganıyla düzenlenen lansmanla tanıttı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen lansman 2 farklı salonda eş zamanlı olarak gerçekleşti. Kültürden sanata eğitimden sağlığa, kentsel dönüşümden çevreye kadar çok sayıda projenin tanıtıldığı lansmana CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, Parti Meclisi Üyesi Volkan Demir, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları MYK Üyesi Feyziye Şahin, İstanbul Milletvekilleri Engin Altay, Zeynel Emre ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş’ın yanı sıra STK temsilcileri, iş insanları, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Belediye Başkanlığı görevime başladığım gün göğsüme Türk Bayrağı rozetimi taktım”

Başkan Çalık’ın görev süresi yaptığı çalışmaların anlatıldığı İş Başında 5 Yıl isimli video ile başlayan sunum sırasında hologram teknolojisi de kullanıldı. Görev süresi boyunca kimseyi ayırmadan hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Çalık, “Gururla söz verdiğimizden fazlasını yaptık, 252 projeyi hayata geçirdik. Belediye Başkanlığı görevime başladığım gün göğsüme Türk Bayrağı rozetimi taktım. Görevimi hiç kimsenin siyasi kimliğine bakmadan gururla icra ettim. Yaptığımız her işin bir felsefesi olsun istedim. Güzel vatanımızın dününü, bugününü ve yarınını düşünen bir devlet adamı sorumluğuyla hareket etmeye gayret ettim” diye konuştu.

Beylikdüzü’nde üç büyük değişim

“Yıldızlaşan Beylikdüzü” dönemini başlattıklarını söyleyen Başkan Çalık, “Yeni Beylikdüzü’nde 3 büyük değişime hazır olun. Bunlardan ilki kaynaklarımızı etkili ve güçlü kullanmak, ikincisi ürettiğimizi tüketmek, üçüncüsü ise kazanmak ve kazandırmak üzerine olacak. Tüketim ortaklığı ile aile bütçelerimiz için katma değer sağlayacağız. Bu yeni model Türkiye’ye ve dünyaya ilham olacak. Huzurlu, mutlu ve bereketli bir kent olacağız” diyerek yeni dönemin ipuçlarını verdi.

“Büyük ölçekli bir kentsel dönüşüm hareketini başlatıyoruz”

Dayanıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Başkan Çalık, “Çevreci, kimlikli yaşam alanları oluşturarak bütüncül bir kentsel dönüşüm vizyonu ile kentimizi güvenli yarınlara taşıyacağız. Kentsel dönüşüm kapsamında yeni, hızlı ve akıllı konut projeleri üreteceğiz. Risk taşıyan büyük bir kentsel dokuyu dönüştüreceğiz. Büyük ölçekli bir kentsel dönüşüm hareketini başlatıyoruz. Yaklaşık 4 milyon m2’lik bir alanda kentsel dönüşüm yaklaşımımızı ortaya koyuyoruz. Yakuplu Mahallemizde de tasarladığımız ‘Kentsel Dönüşüm Yaklaşımımız’ diğer tüm mahallelerimize ilham olacak ve göreceksiniz bu söylediklerimi uluslararası bir inşaat teknolojisiyle çok kısa sürede gerçekleştireceğiz. Tüm komşularım bizi izlemeye devam etsin. Yakında size büyük bir müjdem olacak” diye konuştu.

“Afetlere hazır Beylikdüzü”

Yeni dönemde de afetlere hazır ve dayanıklı bir ilçe için yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Çalık, “Modüler Yaşam Kapsülleri ile yılın 365 günü depreme hazır bir kent modelini inşa edeceğiz. Yaşam Kontrol Bileklikleri, olası afet anlarında arama-kurtarma ekiplerinin yaşam sinyallerine ulaşmasını sağlayacak. İnternet altyapısı çökse dahi uydu üzerinden çalışan bir sistemi Beylikdüzü’nde uygulayacağız” şeklinde konuştu.

Çevreci, sıfır atık ve sıfır emisyon hedefi

Yaşanabilir bir çevre oluşturma konusunda örnek projelere imza attıklarını hatırlatan Başkan Çalık, “Doğaya daha saygılı bir Beylikdüzü olacak. Belediye hizmet araçlarımızı tamamen elektrikli-çevreci araçlardan oluşturacağız. Sıfır atık ve sıfır emisyon hedefiyle yeşil ve döngüsel bir Beylikdüzü’nü hayata geçiriyoruz. Atıklarımızı ekonomik bir değere dönüştüreceğiz” dedi.

Dijital, Pratik ve Yaşayan Beylikdüzü

Beylikdüzü’nde yaşayan komşularının hayatını kolaylaştırmak için yeni akıllı çözümler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Çalık, “Her eve uydu ile bağlantılı ücretsiz tv ve internet sağlayacağız. Her evi dijital bir okula dönüştürüp belediye çalışmalarına, faaliyetlerine, talep ve şikayetlerine online ve hızlı çözümler üreteceğiz. Akıllı asansörlü dijital otopark sistemleri ile Beylikdüzü’nü tanıştıracağız. Belediye çalışmalarımız ve yaptığımız tüm faaliyetleri 24 saat esasına çıkarıyoruz. E-Ticaret Cazibe Merkezi ve Silikon Vadisi Modeli geliştiriyoruz. Tematik teknokent kurarak 30 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca dünya teknoloji modellerine öncülük eden bir kent inşa edeceğiz. Gençlerimize teknolojik yenilikleri yerinde deneyimleme ve geliştirme fırsatı sağlıyoruz. Çin-Türkiye İnovasyon Merkezi’ni kuruyoruz. Beylikdüzü’nde uluslararası moda-estetik ve tasarım merkezi oluşturuyoruz. Online eğitim modeliyle yüzbinlerce öğrenciye uzaktan eğitim desteği sağlayacağız. Uluslararası kültürel cazibe ve etkinlik merkezi kurarak İstanbul’un dünyaya açılan bir kapısı da Beylikdüzü olmasını sağlayacağız. ABD, Çin-Özbekistan-Romanya-Makedonya ile İpekyolu Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Tüm bu projelerin kentte yaratacağı değeri de yine bu kentin gelişimi ve dönüşümü için kullanacağız” ifadelerini kullandı.

“Pusulamız Beylikdüzü, Tam Yol İleri İstanbul”

Sağlık alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Çalık, “Beylikdüzü Organize Sağlık Bölgesi oluşturacağız. Yaş almış büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için Yaşlı Sağlığı Merkezi kuracağız. Bir diğer fonksiyon da Alzheimer Okulu olacak. Türkiye de bir ilk olma özelliği taşıyan bu kampüs sağlık alanında Beylikdüzü’nde bir devrim yaratacak. Mesleğe İlk Adım Okulu ile sanayi iş birlikleri ile gençlerimize meslek edindireceğiz ve iş imkanı sağlayacağız. Beylikdüzü Kadın Girişimci Merkezi ile kadınların üretim hayatına katılmalarına destek olacağız. Beylikdüzü Cimnastik Stüdyosu ile bu topraklarda yeni olimpiyat şampiyonlarını yetiştireceğiz. Yakuplu Mahalle’mizde haftanın bir gününde seçilen sokaklar çocukların olacak. Dereağzı Mahallemizde Beylikdüzü Çiftlik Park oluşturacağız. Bu parkta çocuklara çiftlik hayatını hissettireceğiz. Marmara Kent Ormanı ve Gürpınar Yaşam Vadisi ile Gürpınar da Siteler Bölgesi’nden başlayıp denize kadar ulaşacak bir Yaşam Vadisi’ni hayata geçiriyoruz. Beylikdüzü Bostanı Hobi bahçelerimizi büyütüyor, bostana çeviriyoruz. Bu kentin toprakları bu kentin insanları için üretecek. Atalık tohumlarımızla üretmeye devam edeceğiz. İBB ile Beylikdüzü Kıyı Düzenleme Projesi’ni hayata geçireceğiz. Beylikdüzü Futbol İdman Tesisi ile gençlere ve spor kulüplerine verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. 31 Mart akşamı İstanbul'da kazanacağımız zaferin işaret fişeğini Beylikdüzü'nden atacağız. Beylikdüzü'nde kazanacağız. İstanbul'da kazanacağız. Tüm komşularımız için, 16 milyon İstanbullu için bunu başaracağız. “Pusulamız Beylikdüzü, Tam Yol İleri İstanbul” diye konuştu.