Başkan Seçer, Silifke'de esnaf, vatandaş ve iş insanlarıyla buluştu

Başkan Seçer, hafta sonu mesaisini Silifke’ye ayırarak; esnafı ve vatandaşları dinledi. Silifke OSB’de iş insanlarıyla da bir araya gelen Seçer, klasik belediyecilik anlayışının ötesinde bir bakış açısına sahip olduklarını belirterek, “Ben kente bir şeyler katmak istiyorum. İstiyorum ki sanayi artsın, tarım gelişsin, hizmet sektörü artsın. Bunun yanında taşımacılık zaten doğal olarak artacak. Mersin’e bir bereket gelsin” dedi.

Silifke’de Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla da bir araya gelen Başkan Seçer, kentte önce huzurun sağlanması gerektiğini vurgulayarak; “Belediye bir ana kucağı gibidir. Belediye Başkanı halkı için bir babanın güvencesi gibidir. Biz her zaman emrinize amadeyiz” diye konuştu.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin Silifke’de 13 dönümlük alana kazandırdığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki iyileştirme çalışmalarını inceleyerek, bakımevinin tam anlamıyla hizmete girdiğinde bölgenin ihtiyacını karşılayacak yapıya sahip olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta sonu mesaisini Silifke’ye ayırdı. İlçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin Silifke’ye kazandırdığı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki iyileştirme çalışmalarını da inceledi. Klasik belediyecilik hizmetlerinin ötesinde Mersin’e ayrı bir değer katmak istediklerini vurgulayan Başkan Seçer, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş insanlarıyla buluşmasında, “Ben istiyorum ki Mersin’e bir bereket gelsin” dedi.

Başkan Seçer çarşı-pazar gezdi, halkı dinledi

Başkan Seçer, Silifke ziyareti kapsamında Yeni Mahalle ile Atakent Mahallesi semt pazarlarını gezerek esnaf ve vatandaşları dinledi. Esnaf ve vatandaşlar belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, özellikle pazarcı esnafı artan ekonomik zorluklardan yakındı ve iş yapamayacak noktaya geldiklerini vurguladı. Başkan Seçer, artan fiyatların belediyeyi de etkilediğini belirterek, “Şu anda yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz, köprülü kavşak yapıyoruz. 7 ay önce ihaleye çıkmışız, verdiğimiz fiyatlarla şu anki fiyatlar arasında ortalama yüzde 184 fark oluştu” dedi.

“Yerel yöneticiler olarak başta toplumun dirliğini, birliğini sağlamakla görevliyiz”

Silifke programında Başkan Seçer’e CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar ve Büyükşehir bürokratları da eşlik etti. Silifke’de Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla buluşan Başkan Seçer, esnafın taleplerini dinledi. Bu toplantıda, Silifke’nin tek kadın muhtarı olan Yeni Mahalle Muhtarı Sebahat Yılmaz da yer aldı. Toplantıda konuşan Silifke Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ahmet Turgut, hizmetler ve yaptığı ziyaret için esnaf adına Başkan Seçer’e teşekkürlerini ileterek, “Şimdi kanalizasyonumuz yapılıyor onun için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Seçer, 204 iş yerine sahip Silifke Küçük Sanayi Sitesi’nin 2. Etabı’nda yapımı devam eden 750 metre kanalizasyon ve 450 metre içmesuyu şebeke hattı çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Küçük sanayi sitelerinin hem ekonomiye katkı sağladığını hem de ‘Ahilik Kültürü’nü sürdürerek iyi ahlakı geliştirdiğini vurgulayan Seçer, “Biz belediye olarak her zaman yanınızda oluruz. Biz yerel yöneticiler olarak başta toplumun dirliğini, birliğini sağlamakla görevliyiz. Belediye insanı, halkın huzurunu önceleyecek” diye konuştu.

“Belediye bir ana kucağı gibidir”

Belediye hizmetlerini ara vermeden yerine getirmeyi sürdüreceklerini belirten Başkan Seçer, “Ama önce huzuru sağlamamız lazım. Huzuru kaybettiğimiz zaman toplumda iş sıkıntılı. Belediye bir ana kucağı gibidir. Belediye Başkanı halkı için bir babanın güvencesi gibidir. Biz her zaman emrinize amadeyiz” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda, küçük sanayi sitelerinde ihtiyaç duyulan kalifiye eleman konusu da gündeme geldi. Başkan Seçer, Mersin’de açtıkları merkezlerle birçok alanda ara eleman yetiştirilmesine katkı sağladıklarına dikkati çekerek, “Şu anda 3 merkez açtık. Bir tanesi Yenişehir’de, bir tanesi Toroslar’da, bir tanesi de Tırmıl Sanayi içerisinde. Kayıtları da önceki hafta itibariyle başladı. Kaynak, metal işçiliği, ahşap mobilya ustalığı gibi belirli birçok alan var. Farklı alanlar da var. Tekstil, konfeksiyon dahi var” dedi. Seçer, ara eleman yetiştirmek için başlattıkları kursları tamamlayan kursiyerler için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifikalar verdiklerini de hatırlattı.

“İstiyorum ki Mersin’e bir bereket gelsin”

Silifke Organize Sanayi Bölgesi’nde iş yeri ziyareti yapan Başkan Seçer, bir işletmede işçilerle birlikte öğle yemeği de yedi. Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı firmaların temsilcilerinin de içinde olduğu iş insanlarıyla bir araya gelen Başkan Seçer, 50 firmanın faaliyette olduğu Silifke OSB’ye ilişkin sorun ve talepleri dinledi. Büyükşehir Belediyesi olarak işi kolaylaştıracak ne varsa iş birliğine hazır olduklarını belirten Seçer, “Burası, bu bölge çok gelişecek. Yani beklentinizin çok ötesinde. Ben bana gelen insanlara söylüyorum; ‘gelin Mersin’e yatırım yapın. Mersin’de de gidin Silifke tarafına yatırım yapın’ diyorum” dedi. Her alanda üreten bir Mersin için çaba gösterdiklerini belirten Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Hiçbir üretici sektörün bizim belediye yönetiminden yana bir sorunu olamaz. Yapı itibariyle üretime odaklanmış bir belediye anlayışımız var. Bu bizim kişisel düşünce tarzımızdan, yönetim tarzımızdan kaynaklanan bir şey. İşi bürokrasiyle ağırlaştıran, zorlaştıran, önüne engel koyan ya da olaya çok düz mantıkla bakan, ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ mantığı değil benimkisi. Yani ‘yol yapayım, sineği öldüreyim, biraz da sosyal hizmet yapayım’ meselesi değil. Ben kente bir şeyler katmak istiyorum. Gerçekten bunu yapmak istiyorum. İstiyorum ki sanayi artsın, tarım gelişsin, hizmet sektörü artsın, taşımacılık zaten bunun yanında doğal olarak artacak. Mersin’e bir bereket gelsin.”

Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de inceledi

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin Silifke’ye kazandırdığı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki iyileştirme çalışmalarını da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yeni barınağın yüklenici firma tarafından inşaat sürecinin sorunlu ilerlediğini ancak Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunu aştıklarını belirten Başkan Seçer, “Kısmi kullanıma başladık. Burası 500 köpek, 250 kedi kapasiteli. Üniteler olarak da işletme binası; içerisinde tabii ki laboratuvar ve diğer birimlerin olduğu kısımlar var. Padoklar, köpek alanları, kedi alanları. Yaklaşık 13 dönümlük bir yerleşke burası. Sadece Silifke’de hizmet vermiyor. Civar ilçelerimize de hizmet veriyor. Mut’a, Gülnar’a. Oradan da topladığımız hayvanları buraya alıyoruz, hastaysa tedavileri ya da kısırlaştırma işlemlerini burada gerçekleştiriyoruz. Tam anlamıyla hizmete soktuğumuzda bu bölgenin ihtiyacını karşılayacak yapıya sahip” diye konuştu.

“Gönüllü hayvanseverlerin desteğine ihtiyacımız var”

Son yasayla birlikte tehlikeli ırkların kendilerine teslim edildiğine veya sahibi tarafından terk edildiğine dikkat çeken Başkan Seçer, “Bunlar şu anda bize ulaştırıldı. Kısırlaştırma işlemleri yapılıyor ve elimizde, bizlerin bakımına muhtaç durumda. Onları doğaya da salamıyoruz. Ama tehlike arz etmeyen, sokaktan topladığımız diğer ırklar konusunda kısırlaştırma işleminden sonra topladığımız ya da bulduğumuz noktaya tekrar bırakabiliyoruz” dedi. Gönüllü hayvanseverlere de çağrıda bulunan Seçer, “Onların desteğine ihtiyacımız var, iş birliği yapmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Vatandaşlara barınaktan hayvan sahiplenebileceklerini de hatırlatan Seçer, “Satın alma, hayvan sahiplen. Onu da bizim başta Teksin Alo 185 olmak üzere iletişim numaralarına müracaat ederek yapabilirler ve bizden hayvan sahiplenebilirler” dedi.

Başkan Seçer, Taşucu’nda bir işyerinin açılışını gerçekleştirdi ve taksi durağındaki esnafın çayını içerek sohbet etti.