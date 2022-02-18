Başkan Seçer ve Meral Seçer koro ile birlikte şarkı söyledi

Başkan Seçer ve Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında, Emekli Evi üyelerinin ‘Gönülden Sesler Korosu Konseri’ni dinledi. Başkan Seçer, “İnşallah siz değerli büyüklerimizle her zaman, her ortamda birlikte oluruz. Özellikle hep mutlu ortamlar olsun, öyle arzu ediyoruz. Kötü günlerimiz olmasın. En kötü günümüz böyle olsun” dedi. Başkan Seçer ve Meral Seçer, konserin son şarkısı olan ‘Tel Tel Taradım’ı koro ile birlikte seslendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Emekli Evi üyelerinin ‘Gönülden Sesler Korosu Konseri’ni dinledi. Başkan Seçer, “İnşallah siz değerli büyüklerimizle her zaman, her ortamda birlikte oluruz. Özellikle hep mutlu ortamlar olsun, öyle arzu ediyoruz” dedi.

“En kötü günümüz böyle olsun”

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen konseri; Başkan Seçer ve Meral Seçer’in yanı sıra Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile daire başkanları, Emekli Evi üyeleri ve çok sayıda vatandaş dinledi. Emekliler konserde seslendirilen birbirinden güzel şarkılarla keyifli bir akşam geçirdi, gönüllerince eğlendi.

Başkan Seçer, çok güzel bir konser olduğunu belirterek, “Gayet güzel geçiyor değil mi? Ben biraz geç katıldım. Önce sanatçılarımızdan özür diliyorum. Mersin geniş bir şehir. Mut’taydım ben. Ancak yetişebildim ama eşim de söyledi; gerçekten çok güzel geçiyor. Çok harika. Çok da güzel hazırlanmışsınız. Kutluyorum sizleri. Sizlerin de zevk aldığınızı görüyorum. Biraz da sizlere borçluyum. Uzun süredir ziyaret etmek istiyordum ama burada kısmet oldu sizlerle bir arada olmak. İnşallah siz değerli büyüklerimizle her zaman, her ortamda birlikte oluruz. Özellikle hep mutlu ortamlar olsun, öyle arzu ediyoruz. Kötü günlerimiz olmasın. En kötü günümüz böyle olsun” dedi.

Başkan Seçer ve Meral Seçer, konserin son şarkısı olan ‘Tel Tel Taradım’ isimli parçayı koro ile birlikte seslendirdi. Başkan Seçer, Şef Zeynep Özel’e tüm sanatçılar adına çiçek, koroda yer alan Emekli Evi üyelerine de teşekkür belgesi verdi. Daha sonra bir Emekli Evi üyesi tarafından da Meral Seçer’e hediye takdimi yapıldı. Başkan Seçer, Meral Seçer ile birlikte konser girişinde kurulan stantlarda yer alan Emekli Evi üyelerinin El Sanatları Sergisi’ni de inceledi.