Başkan Seçer Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlama programlarına katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programlarına katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programlarına katıldı. Başkan Seçer tören sonrası yaptığı değerlendirmede, “30 Ağustos bir anlamda, bağımsız ve demokratik Türkiye'nin ilk kilometre taşlarının döşendiği bir gündür” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günden bugüne kadar temel prensibinin adaletli olmak, insanları ayırmamak, birliği, beraberliği tesis etmek ve kul hakkına tenezzül etmemek olduğunu belirten Başkan Seçer, “Mersinimiz için, milletimizin mutluluğu için, adalet, demokrasi, insanlık için çok daha güzel işler yapacağımıza canı gönülden inanıyorum” diye konuştu.

100 yıl sonra Türkiye’nin, 100 yıl öncenin mücadele ihtiyacını duymaya başlayacak noktaya geldiğini ifade eden Başkan Seçer, “Ülkede kaybolan huzuru tesis etmek için, ayrışmayı, ötekileştirmeyi ortadan kaldırmak için, tahrip edilen hukuk devleti anlayışını tekrar tamir etmek için, Türkiye'yi Cumhuriyet devrimlerinin laik çizgisine tekrar çekmek için ve her şeyden önemlisi ülkenin, toplumun huzuru için, refahı için söz veriyoruz, bu ülkede çok güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

İlk olarak Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ilk olarak Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenine katıldı.

Protokol üyeleriyle birlikte Kültür Merkezi’ndeki Tebrikat Töreni’nin ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlama törenine geçen Başkan Seçer ve kent protokolü, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

“30 Ağustos bağımsız ve demokratik Türkiye'nin ilk kilometre taşlarının da döşendiği bir gündür”

Tören sonrası yaptığı değerlendirmede, 30 Ağustos’un tarihsel önemine vurgu yapan Başkan Seçer, “30 Ağustos bir anlamda bağımsız ve demokratik Türkiye'nin, ilk kilometre taşlarının döşendiği bir gündür. Bu zafer, daha sonra Cumhuriyet’le ve kurumlarıyla taçlandı. 100 yıl boyunca ülkemize katkı yapan, taş üstüne taş koyan tüm ebediyete intikal etmiş devlet büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet’in kurulmasına, daha sonra kurumlarının oluşturulmasına kadar birçok konuda aziz Türk Milleti’ne önderlik etmiş, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadele arkadaşlarının önünde saygıyla eğiliyorum, rahmetle anıyorum” dedi.

“Biz o insanların torunları olarak çok daha güzel işler yapmak mecburiyetindeyiz”

100 yıl sonra bugün, çok daha güzel işler yapmak mecburiyetinde olduklarını ifade eden Başkan Seçer, “100 yıl sonra bugün, biz o insanların torunları olarak çok daha güzel işler yapmak mecburiyetindeyiz. Seçilen ya da atanan tüm yöneticilerin ve devlet görevlilerinin; birlik ve beraberlik temelinde, gecesini gündüzüne katıp, ülkemizi dünyada çok daha saygın bir noktaya getirme gayreti içerisinde olmamız lazım. Ama şunu da görmek gerekir ki, maalesef 100 yıl sonra Türkiye, 100 yıl öncenin mücadele ihtiyacını duymaya başlayacak noktaya geldi” diye konuştu.

“Biz özü, sözü, temeli olan bir siyasi oluşumuz”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi kutlama töreninin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kutlama programına katılan Başkan Seçer, kutlama programında yaptığı konuşmasında, “Biz 100 yıllık bir iradenin mensuplarıyız. Bugün kutladığımız zaferi elde edenlerin, kazananların, mücadele edenlerin kurduğu siyasi bir partinin üyeleriyiz. Biz kökleşmiş bir ağacız, biz dalları budaklanmış, yaprakları saçılmış verimli bir ağacız. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz özü, sözü, temeli olan bir siyasi oluşumuz” dedi.

“Bizim misyonumuz Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Milleti’ne hizmet etmektir”

İnançla, şevkle, birlik ve beraberlikle mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Başkan Seçer, şöyle devam etti:

“Bugün de başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, gösterdiği hedefte başımız dimdik yürüyoruz. Halkımıza hizmet ediyoruz. Ülkemiz demokratik bir ülke. Mutlaka her toplumun bunalımlı günleri olur, inişleri çıkışları olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin de olmuştur. Cumhuriyet’in kurulduğu tarihten itibaren, ekonomik buhranlar yaşanmıştır, siyasal buhranlar yaşanmıştır. Kavgalar olmuştur, gerginlikler olmuştur, ama bütün bunlar aynı zamanda demokrasimizi besleyen unsurlar olmuştur. Bugün içinde yaşadığımız siyasal ortam da bunun bir örneğidir. Ben değerli dava arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum; inancımızla, şevkimizle, birliğimizle, beraberliğimizle mücadelemiz devam edecek. Bizim misyonumuz, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Milleti’ne hizmet etmektir. Türkiye genelindeki tüm CHP’li belediye başkanlarımız, geride kalan 3,5 yıllık süre içerisinde Türk Milleti’ne hizmet etmek için gecesini gündüzüne katmaktadır ve hizmetlerimize de devam edeceğiz.”

“Bizi kurtaracak olan birliğimiz, beraberliğimiz”

Kavgaların, dargınlıkların, gerilimden beslenmenin bugüne kadar kimseye bir fayda sağlamadığını vurgulayan Başkan Seçer, “Bu ülkede gerginlik kimseye bir yarar getirmez, siyasal kavgalar kimseye bir yarar getirmez, ayrışmalar kimseye bir yarar getirmez. Bizi kurtaracak olan birliğimiz, beraberliğimiz. Bizi kurtaracak olan; ülkemizi dünyada saygın bir noktaya getirecek olan bir arada olmamız, güçlerimizi birleştirmemiz. Bu ülkenin insanı ne kadar çok ayrıştırılırsa, ne kadar çok tuzaklar içerisine çekilip bölünüp parçalanırsa, yok olmak ve tarihin tozlu sayfalarında yer almak o kadar hızlı olur. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz Cumhuriyet çocuğuyuz, biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz” dedi.

“Ülkede kaybolan huzuru yeniden tesis edeceğiz”

Bu ülkenin insanlarını kardeşlik duyguları içinde bir arada tutmak için çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Seçer, “Canı gönülden inanıyorum, samimiyetimle inanıyorum ki, gelecek yıl bu zamanlar 30 Ağustos’un 101. yılında, burada iktidarın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak size hitap etmeyi Allah nasip edecek. Ülkede kaybolan huzuru tesis etmek için, ayrışmayı, ötekileştirmeyi ortadan kaldırmak için, tahrip edilen hukuk devleti anlayışını tekrar tamir etmek için, Türkiye'yi Cumhuriyet devrimlerinin laik çizgisine tekrar çekmek için ve her şeyden önemlisi ülkenin, toplumun huzuru için, refahı için söz veriyoruz, bu ülkede çok güzel işler yapacağız. Bugün nasıl Mersin sokaklarında yerel iktidarı elinde bulunduran Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu birer üyesi olarak başınız dik, alnınız açık yürüyorsanız, tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları, Milletvekilleri ve üyeleri böyle yürüyecek” diye konuştu.

“İnsanlarımıza huzuru, refahı, mutluluğu getireceğiz”

Ayrımcılık yapmayacaklarının da altını çizen Başkan Seçer, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizi talimatlandırdığı gibi, asla adaletsiz olmayacağız. Asla hizmetlerde ayrımcılık yapmayacağız. Asla kul hakkı yemeyeceğiz. Ben dava arkadaşlarıma inanıyorum. Bütün halkımızı, hangi etnik yapıdan, hangi mezhepten, meşrepten, siyasi görüşten olursa olsun, bir baba sevgisi ile bir anne şefkatiyle kanatlarımızın altına alacağız. İnsanlarımıza huzuru getireceğiz, refahı getireceğiz, mutluluğu getireceğiz. Bayramınız kutlu olsun” dedi.