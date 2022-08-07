Başkan Uysal: ''Neşet’i nasıl biliyorsak Bach’ı da öyle dinliyoruz''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyanın farklı kültürleriyle son derece iyi ilişkiler içinde olduklarını belirterek “Neşet Ertaş'ı nasıl biliyorsak Johann Sebastian Bach’ı da öyle dinliyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yazar Atilla Güler’in “Balkanlara Hüzünlü Veda 1912-1913: 600 Yıllık Vatan Nasıl ‘El’ Oldu” başlıklı konferans ve imza gününe katıldı.

Başkan Uysal, konferans öncesi yaptığı konuşmada, daha 16-17 yaşlarındayken okuduğu Sabahattin Selek’in Anadolu İhtilali kitabıyla tarihe farklı bir açıdan ilgi duymaya başladığını söyledi. Bu ilgi içinde Balkanların ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Başkan Uysal, sürgünler ve kıyımlarla coğrafyanın kimliğini değiştiren 1912 Balkan Savaşı ve sonrasının yeterince anlatılmadığına, yazılmadığına inandığını söyledi. Başkan Uysal, bu açıdan, yazar Güler’in kitabı “Balkanlara Hüzünlü Veda” ile aynı adı taşıyan konferansının son derece önemli bulduğunu aktardı.

Muratpaşa Belediyesi olarak dünyayla son derece barışık olduklarını kaydeden Başkan Uysal hem Ukrayna Kültür Parkını hem de Lev Tolstoy Rusya – Türkiye Dostluk Parkını Muratpaşa’da açtıklarını söyledi. “Hepsiyle iyi ilişkilerimiz var” diyen Başkan Uysal, bu yıl ekim ayında 7’ncisi yapılacak Kaleiçi Oldtown Festivali’yle Antalya’nın, Muratpaşa’nın ve Kaleiçi’nin dünyanın dört yanından konuklarını ağırlayacağını söyledi.

Kaleiçi Oldtown Festivali’yle, Antalya’nın tarihi kent merkezinin bugün çok geniş bir ağın parçası haline geldiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Neşet Ertaş'ı nasıl biliyorsak Johann Sebastian Bach’ı da öyle dinliyoruz. Ama her topluluğun da bir vatanı var. Ulusal güvenlik diye bir şey var” dedi. Evrensel olmakla, dünyayla barışık olmakla milli çıkarları en üst seviyede tutmanın, ulusal güvenlik değerlerine ciddi yaklaşmanın farklı şeyler olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, bu dengenin önemine dikkat çekti..

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından Güler, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki hezimeti” olarak değerlendiren ancak iç çekişmeleri, Avrupa devletlerinin politik oyunlarıyla çok daha fazlası olan Balkan Savaşını anlattığı konferansını gerçekleştirdi. Konferansın sonunda Başkan Uysal, Güler’e teşekkür çiçeği sundu.