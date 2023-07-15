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Beşiktaş Belediyesi LGS Tercih Günleri Başladı!

Beşiktaş Belediyesi LGS Tercih Günleri Başladı!
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Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Beşiktaş Akademi, LGS sonrası tercih yapacak olan öğrencilerimiz için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.

Alanında uzman kadromuz, 3-19 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün ve cumartesi günleri 09.00-16.00 saatleri arasında öğrencilerimize LGS tercih sürecinde destek sağlayacak. Başarılı bir tercih danışmanlığı için tüm öğrencilerimizi Beşiktaş Akademi’ye bekliyoruz.

Tüm öğrencilerimiz, Beşiktaş’ta ikamet etme şartı aranmaksızın tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanabilir.

Tarih: 3 - 19 Temmuz 2023

Saat: 09.00-16.00

Yer: Beşiktaş Akademi

Adres: Dikilitaş Mah. Ayazmadere Cad. Akşit Plaza No:12 Kat:5 Beşiktaş

İletişim: 0212 236 36 77

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Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat
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