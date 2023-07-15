Beşiktaş Belediyesi LGS Tercih Günleri Başladı!
Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Beşiktaş Akademi, LGS sonrası tercih yapacak olan öğrencilerimiz için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.
Alanında uzman kadromuz, 3-19 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün ve cumartesi günleri 09.00-16.00 saatleri arasında öğrencilerimize LGS tercih sürecinde destek sağlayacak. Başarılı bir tercih danışmanlığı için tüm öğrencilerimizi Beşiktaş Akademi’ye bekliyoruz.
Tüm öğrencilerimiz, Beşiktaş’ta ikamet etme şartı aranmaksızın tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanabilir.
Tarih: 3 - 19 Temmuz 2023
Saat: 09.00-16.00
Yer: Beşiktaş Akademi
Adres: Dikilitaş Mah. Ayazmadere Cad. Akşit Plaza No:12 Kat:5 Beşiktaş
İletişim: 0212 236 36 77
article
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol