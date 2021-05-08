Beylikdüzü Anneler Günü’nü çiçeklerle kutladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ve meclis üyeleriyle birlikte ilçede kurulan pazar alanlarında Beylikdüzü’nün annelerine çiçek ve çantadan oluşan kitler hediye etti.

Vatandaşların Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Çalık, “Hayatta bize rehberlik eden değerlerle bizi donatan, yetiştiren, bugünlere getiren, kahrımızı çeken en başta annelerimizdir. Başta bu milletin anası Zübeyde Hanım’ı rahmet ve minnetle anarken, evlatlarını büyük emekle yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarım.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü’nü çiçeklerle karşıladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ve meclis üyeleriyle birlikte ilçede kurulan pazar alanlarında Beylikdüzü’nün annelerine çiçek ve çantadan oluşan kitler hediye etti. Vatandaşlarla sohbet etme imkanı da bulan Başkan Çalık aynı zamanda koronavirüs tedbirleri kapsamında açılmasına izin verilen pazar alanlarında alınan tedbirler hakkında da incelemelerde bulunarak dikkatli olunması konusunda uyardı.

“Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarım”

Vatandaşların Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Çalık, “Kaç yaşına gelirsek gelelim, başarılarımızda ne kadar tebrik alırsak alalım, annelerimizden aldığımız ‘Aferin’in, onaylayan o sevgi ve gurur dolu bakışın yeri hep ayrıdır. Hayatta bize rehberlik eden değerlerle bizi donatan, yetiştiren, bugünlere getiren, kahrımızı çeken en başta annelerimizdir. Başta bu milletin anası Zübeyde Hanım’ı rahmet ve minnetle anarken, evlatlarını büyük emekle yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarım.” ifadelerini kullandı.

Komşularının Kadir Gecesi’ni de tebrik eden Çalık, “Kadir Gecesi’nin tüm komşularıma ve islam alemine huzur, esenlik ve sağlık getirmesini diliyorum.” dedi.