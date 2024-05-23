Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık Alman Anayasası'nın 75'inci yıldönümünü kutladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 23 Mayıs 1949’da yürürlüğe giren ilk Demokratik Alman Anayasası’nın 75’inci yıldönümünü kutlayan bir mesaj yayınladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 23 Mayıs 1949’da yürürlüğe giren ilk Demokratik Alman Anayasası’nın 75’inci yıldönümünü kutlayan bir mesaj yayınladı. Almanya’nın Paderborn şehri ile ikili ilişkiler ve bir dizi iş birlikleri için önemli adımlar atıldığını, kardeş belediye olma yolunda da mesafe kaydedildiğini belirten Başkan Çalık, “Demokratik Alman Anayasası’nın 75’inci yıldönümünü içtenlikle kutluyorum. Temel hak ve özgürlükler için, yaşam haklarına saygı ve bağımsızlıkların korunması için, insanlık onurunun dokunulmazlığı için, düşünce ve inanç özgürlüğü için oluşturulan bu anayasalar büyük önem taşıyor. Demokrasileri yaşatmak, korumak ve desteklemek için atılan her türlü adımı destekliyorum. Bu bakımdan sizlerle yapacağımız her türlü ortak iş birliğinden ve atılacak değerli adımlardan memnuniyet duyuyorum. Sizleri ve Alman Halkını en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.