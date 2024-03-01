Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan Türkiye şampiyonuna ziyaret

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, satrançta Türkiye şampiyonu olan 4 sınıf öğrencisi Onur Hışır’ı okulunda ziyaret etti. Hışır’ı ve öğretmenlerini başarısından dolayı tebrik eden Başkan Çalık, ''Türkiye’yi Avrupa’da Beylikdüzülü bir evladımızın temsil edecek olması bizleri çok gururlandırdı. Bundan sonraki yaşamında da aynı başarılara sahip olmasını yürekten temenni ediyorum'' diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, satrançta Türkiye şampiyonu olan Onur Hışır’ı okulunda ziyaret etti. 4 sınıf öğrencisi olan Hışır’ın bir müsabakasını da izleyen Başkan Çalık, Hışır’ın ailesi ve öğretmelerini tebrik etti. Spora ve sporcuya olan desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Başkan Çalık, satranç oynayan çocuklarla da bir süre sohbet etti.

“Bizleri çok gururlandırdı”

Hışır’ın 30 Mayıs 2024’te İrlanda’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edeceğini söyleyen Başkan Çalık, “Türkiye’yi Avrupa’da Beylikdüzülü bir evladımızın temsil edecek olması bizleri çok gururlandırdı. Bundan sonraki yaşamında da aynı başarılara sahip olmasını yürekten temenni ediyorum. İlçemizde düzenlenen Cumhuriyet Satranç Şampiyonası ile satranca ilgi duyan tüm çocuklarımıza ulaşıyorduk. Evladımızın şampiyonluğuyla ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu anladık. Bizler de elimizden geldiği kadar spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz. Yeter ki onlar başarılı olsunlar” diye konuştu.