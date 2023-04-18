Beylikdüzü’nde Hacı Naif Akkuş Camii Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hacı Naif Akkuş Camii, İslami Eserler Kütüphanesi ve Taziye Evi, CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı..

Beylikdüzü’nde yeni ibadet alanlarını hayata geçirmeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Hacı Naif Akkuş Camii’ni ilçeye kazandırdı. Kadir Gecesi’nde ibadete açılan caminin açılışına; CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yanı sıra il ve ilçe protokolü katılım sağladı. Akkuş Gayrimenkul iş birliğiyle Adnan Kahveci Mahallesi’nde inşa edilen caminin bulunduğu alanda aynı zamanda İslami Eserler Kütüphanesi ve Taziye Evi de yer alıyor.

Kılıçdaroğlu: İnsanların güzel bir ortamda ve dua etmeleri hepimizin ortak arzusudur

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Buraya güzel insanlar gelecek ve yüce yaradana dualar edecekler. Kalpleri ve gönülleri burada bir dua ortamı içerisinde güzel şeyler dileyecek. İnsanların güzel bir ortamda yüce yaradana sığınmaları ve dua etmeleri hepimizin ortak arzusudur. Dolayısıyla bu bağışı yapanlara ve katkıda bulunan belediye başkanımıza yürekten teşekkür ederim. Biz herkesin; arzu ettiği yerde, ibadethanede ve tertemiz bir ortamda ibadet etmesini gönülden arzu ederiz. Herkesin inancına saygı duyarız. Hiç kimsenin inancını sorgulama gibi bir hakkımız, hukukumuz ve yetkimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu: Camiler Müslümanların bir araya gelmesine vesile oluyor

Konuşmasında camilerin birleştirici yönüne dikkat çeken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Camiler hem Müslümanların bir araya gelmesine hem de ibadetimizi yerine getirmemize vesile oluyor. Dolayısıyla bu hizmeti gerçekleştiren hayır sahiplerimize, bizi burada buluşturan belediye başkanlarımıza ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na çok teşekkür ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun” dedi.

İmamoğlu: Burası çok kimlikli bir yer

Hacı Naif Akkuş Camii’nin çok yönlü oluşuna dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hem belediye başkanımıza hem de bağışçımıza böyle güzel bir ortamı, güzide ilçemiz Beylikdüzü’ne hediye ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burası sadece bir cami değil, aynı zamanda kültürel alanları olan çok kimlikli bir yer. Bu güzel Kadir Gecesi’nde açılması da hayra vesile olsun” şeklinde konuştu.

Çalık: Hayırda yarışmaya devam edeceğiz

Açılış konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Hacı Naif Akkuş Camii’ni ibadete hazır hale getirdik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren inançların özgürce yaşandığı bir kent hayal ettik. Bakara Suresi’nin 148.ayeti, ‘Hayırda yarışın’ diyor. Biz de hayırda yarışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.