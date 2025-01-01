Bodrum, 2025’e Emir Can ile Girdi

Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Belediye Meydanında düzenlenen Emircan İğrek konseri ile Bodrumlular 2024’e veda etti.

Bodrum’da 2025 yılı iki gün süren konserlerle karşılandı. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerde müzik ve eğlence dolu anlar yaşandı. Yeni yıl kutlamaları, 30 Aralık Pazartesi günü Emirhan ve Görkem Band Konseri ile başladı. Enerji dolu performanslarıyla geceye renk katan grup, vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

31 Aralık Salı günü ise Belediye Meydanı’nda DJ Suat Ateşdağlı'nın performansıyla kutlamalar devam etti. Yeni yıla yaklaşırken sahne alan Emir Can İğrek ise beğeni alan şarkılarıyla Bodrumlulara keyifli anlar yaşattı. En sevilen parçalarını seslendiren Emir Can İğrek ile Bodrum, müzik keyfini doyasıya yaşadı.

Konser etkinliklerine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, meclis üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Yeni Yıl Coşkusu Karlar Altında Yaşandı

Bodrum Belediye Meydanında yapılan Emir Can İğrek konserinde Bodrumluların özlem duyduğu bir sürpriz de yaşandı. Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte yağdırılan yapay kar, konser boyunca vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Yeni yılın geri sayımı ise havai fişek gösterisiyle renklendi. Bodrum semalarının aydınlatıldığı havai fişek gösterisiyle vatandaşlar, görsel şölene şahitlik etti.

Açılış konuşmalarının gerçekleştirildiği konser etkinliğinde CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici; sağlık, huzur ve bereket temennileriyle herkesin yeni yılını kutlayarak, “Hepimizin 2025’i Bodrum kadar güzel olsun.” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, birazdan acısıyla, tatlısıyla 2024 yılını uğurlayacaklarını belirtirken şunları söyledi:

“2025 yılının sevdiklerinize daha sıkı sarılacağınız, yeni hedefler koyup o hedeflere sımsıkı yürüyeceğiniz bir yıl olmasını diliyorum. Hem memleketimize hem bölgemize çok kıymetli katkılar sunacaksınız. Bu genç yaşımda, 2024 yılında belediye başkanı olma şerefini ve gururunu yaşattınız. O yüzden şu an karşınızda sizlere seslenirken 2024 yılının bana vermiş olduğu mutlulukla, heyecanla beraber karşınızdayım. İnşallah önümüzdeki diğer yıllarda da siz kıymetli Bodrumlulara ve dünyanın her bir yanında, canım Türkiye’nin dört bir yanından gelip Bodrum’u dolduran kıymetli hemşehrilerime yaraşır hizmetler yapacağız. Genciz, gençliğimizle gurur duyuyoruz. Yorulmayız, durmayız. İşte görüyorsunuz yine genç arkadaşlarım burada. Bodrum’u sıcacık yaptılar içimizi ısıttılar.”