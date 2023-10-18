Bodrum Belediyesi'nden su tankeri desteği

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum genelinde yaşanan su sıkıntıları ve Bodrum Belediyesi’nin su taleplerine karşı yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum genelinde yaşanan su sıkıntıları ve Bodrum Belediyesi’nin su taleplerine karşı yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Aras açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Küresel iklim krizi ile mücadele edilen şu günlerde Bodrum’a su sağlayan barajların da kapatılmasıyla birlikte ilçemizde son günlerde yaşanan su sıkıntıları dolayısıyla Bodrum Belediyesi olarak elimizden geldiğince vatandaşlarımızın su taleplerini karşılıyoruz.

Bodrum’daki muhtelif su kuyularından temin ettiğimiz suları, halkımıza ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezinde alınan talepler, ilgili müdürlük tarafından kayda alınırken vatandaşlarımızın hanelerine sırayla su takviyesi yapıyoruz. Bu kapsamda Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden üç araçla yarımadanın farklı noktalarına ulaştırılan su için Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğümüzden dört araç daha tahsis ettik. Önümüzdeki süreçte toplam yedi araçla su takviyesi hizmetlerimize planlı olarak devam edeceğiz.”

915 haneye 2 bin 432 ton su verildi

Belediye ekiplerince talepler doğrultusunda yapılan çalışmaları aktaran Başkan Aras:

“Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 915 haneye 2 bin 432 ton su temini sağladık. 3 araçla yapmış olduğumuz seferlerde günlük ortalama 75 haneye ulaştık. Taleplere istinaden 24 mahallemizde 15-30 Ağustos tarihleri arasında 165 haneye 199 sefer yaparak 677 ton suyu ulaştırdık. Eylül ayında ise 27 mahallede 433 haneye 323 sefer ile bin 115 ton su ulaştırdık. 1-14 Ekim tarihleri arasındaki çalışmalar kapsamında 27 mahallede 317 haneye 217 sefer yaparak 640 ton suyu vatandaşlarımızla buluşturduk.

Bodrum Belediye Başkanı olarak daha önceden de beyan ettiğim gibi Bodrum halkının her zaman yanında olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya, tüm birimlerimizle birlikte su sıkıntılarını asgari seviyeye indirmek üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”