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Bodrum Küçükbük’te Üstyapı Çalışmaları Sürüyor

Bodrum Küçükbük’te Üstyapı Çalışmaları Sürüyor
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Bodrum Belediyesi, ilgili kurumlar tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yağmur suyu hatları yenilenen, AYDEM tarafından elektrik hatları yer altına alınan ve MUSKİ tarafından arızalı su hatları değiştirilen Küçükbük Mahallesi genelinde üstyapı çalışmalarına başladı.

1 Haziran Pazar günü başlayan çalışmalarda; Hebil ve Farilya caddeleri ile Yamaç Sokak’ta bütüncül sıcak asfalt serimi yapılırken Fevzi Çakmak Caddesi ve bağlı sokaklarda asfalt yama çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca birçok sokakta beton yama çalışmaları da tamamlandı.

Çalışmaları yerinde takip eden Küçükbük Mahalle Muhtarı Ali Akbulut, şu açıklamalarda bulundu:

“MUSKİ çalışmalarını bitirdi. Üstyapı için Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri üç gündür çalışma yapıyor. Asfaltlar yenileniyor, tamirat ve yama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Küçükbük, bayrama hazır hale geldi. Bodrum Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci’ye, Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcımız Ahmet Yıldızhan’a ve Meclis Üyemiz İbrahim Özten’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program çerçevesinde Bodrum genelindeki üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürecek. 

 

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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