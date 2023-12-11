Bodrum'da 10. Toprak Ana Günü ve Yerli Malı Haftası

Bodrum Belediyesi, Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği ve Bodrium Otel iş birliği ile düzenlenen 10. Slow Food Toprak Ana Günü ve Yerli Malı Haftası birlikte kutlanacak.

15 Aralık Cuma günü, saat 10.00- 11.30 arasında Bodrum Merkez Pazaryeri'nde çiftçiler ve Bodrumluların katılımlarıyla gerçekleşecek bu özel etkinlikte katılımcılara börülceli tarhana çorbası, Bodrum gemici peksimeti ve coğrafi işaretli Bodrum mandalinası ikram edilecek.

Slow Food hareketinin temel hedefi olan "iyi, temiz ve adil gıda" ilkesini benimseyen organizasyon, 160'tan fazla ülkede destekçilere ve bin 600'den fazla yerel gruba ev sahipliği yaparak uluslararası bir platform oluşturuyor. 2009 yılından bu yana her yıl dünya genelinde kutlanan Toprak Ana (Terra Madre) Günü, yerel gıdanın değerine dikkat çekmek, toprağın bereketini ve bize sunduğu nimetleri kutlamak açısından önem taşıyor.

"Beslen, Öğren, Harekete Geç" sloganıyla gerçekleşecek olan etkinlikte Slow Food, Toprak Ana Günü vesilesiyle dünya genelinde yerel gıdanın önemini vurgulayarak, toprağın kutsal değerini ve sağlıklı beslenmenin önceliklerini benimseyen herkesi harekete geçmeye davet ediyor.

Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği, Bodrum Belediyesi ve Bodrium Otel'in destekleriyle düzenlenecek bu anlamlı etkinlik, yerel topluluğun bir araya gelmesini, yerli mal üreticilerinin desteklenmesini ve "iyi, temiz ve adil" gıdanın önemine dair farkındalığın artmasını hedefliyor.