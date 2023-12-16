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Bodrum'da Sağlıklı Yaş Alma Merkezi çalışmalarında sona gelindi

Bodrum'da Sağlıklı Yaş Alma Merkezi çalışmalarında sona gelindi
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Bodrum Belediyesi, Kızılağaç Mahallesi’nde başlattığı proje ile ilçenin en öncelikli taleplerinden birine daha cevap verecek

Kızılağaç Mahallesi’nde bulunan eski hizmet binasında gerçekleştirilen proje ile kentimize “Bodrum Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi” kazandırılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla restoran, oturma ve dinlenme alanları, toplantı alanı, mutfak ve idari ofis alanlarının yer aldığı merkezde, 15 ile 30 metrekare arasında değişen 25 kişilik yatak kapasitesini karşılayacak konaklama hizmeti sunulacak.

Büyük oranda yapımı tamamlanan merkezin, iç mekandaki tefrişat çalışmaları ise yakın zamanda tamamlanmış olacak ve önümüzdeki günlerde resmi açılışı gerçekleştirilecek.

“Bu projeyle bölgedeki mevcut ihtiyacı büyük bir ölçüde karşılamış olacağız” 

Çalışmaları devam eden “Sağlıklı Yaş Alma Merkezi” ile ilgili Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sosyal belediyecilik anlayışını kendimize rehber edindik. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin yanında, hazırlık aşamasında olan projelerimizde de maksimum sosyal faydayı göz önünde tutuyoruz. Bu kapsamda Kızılağaç Mahallesi’nde bulunan eski belediye binamızı ‘Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ haline getirdik. Bu projeyle bölgedeki mevcut ihtiyacı büyük bir ölçüde karşılamış olacağız.” dedi.

 

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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