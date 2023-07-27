Bodrum'un gezici veteriner ekibi Bitez'deydi

Bodrum Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında Bitez Mahallesinde çipleme, aşılama, genel sağlık kontrolü uygulamalarını sürdürdü

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce başlatılan ve belirli bir plan dahilinde Bodrum’un her mahallesinde sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği uygulamaları Bitez Mahallesinde devam ettirdi.

25 Mayıs Salı günü erken saatlerde başlatılan çalışma kapsamında Bitez Mahallesinde 40 kediye çip takılırken 44 kediye kuduz aşısı ve iç- dış parazit uygulaması yapıldı. Bu kapsamda sokak köpeklerine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilirken 13 köpeğe çip takıldı, 20 sokak köpeğine kuduz aşısı ve 26 köpeğe ise iç- dış parazit aşısı yapıldı.

272 Sahipsiz Sokak Hayvanına Sağlık Hizmeti

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarları ve hayvansever vatandaşlarla iş birliğinde 56 mahallede yapılacak olan çalışmalar kapsamında 06 Temmuz’dan bu yana Gezici Sağlık Aracı ile şimdiye kadar 7 mahallede sağlık uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, bugüne kadar 126 kedi, 146 köpek olmak üzere toplamda 272 sahipsiz sokak hayvanına sağlık hizmeti verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili belediyeye ve çalışanlarına teşekkür ederken şunları söyledi:

“Bu tarz duyarlı hareketlerle sokakta yaşayan canlıları korumaya alıp, onlara sahip çıkacağımızı düşünüyorum. Bu vesileyle Bodrum Belediye Başkanı Değerli Ahmet Aras’a bir talepte bulunmak istiyorum. Mahallemizde sokakta yaşayan canlılarımıza duyarlı birçok vatandaşımız var. Onlarla birlikte, sokakta yaşayan canlılarımız için Bitez sınırları içinde ufak çapta da olsa kısırlaştırma, tedavi merkezi açabilirse çok mutlu olurum. Eminim, burada yaşayan vatandaşlarımız da çok mutlu olacaklardır”

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvan dostu politikaları ve toplumun farkındalığını artıran çalışmalarıyla bölgedeki hayvanların sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam edecek.