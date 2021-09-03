Bu pazar Caddebostan'da renkler koşacak

Her bir etabı İstanbul’un sembol noktalarında gerçekleştirilen “İstanbul’u Koşuyorum” serilerinden ‘Caddebostan Colour Run Etabı’nda, renkli boyalar püskürtülen koşucular dereceye girmeye çalışacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL tarafından organize edilen “İstanbul'u Koşuyorum” serilerinden Caddebostan etabı, Colour Run temasıyla ilk defa düzenlenecek. 5 Eylül Pazar günü 10 km’lik parkurda düzenlenecek yarış, saat 09.00’da başlayacak. Yarışın üç farklı noktasında sporculara tüplerle renkli boyalar püskürtülecek. Böylece parkurun bitiş noktasına farklı renklere bürünerek ulaşacak.

Her bir etabı İstanbul’un sembol noktalarında gerçekleştirilen “İstanbul’u Koşuyorum” yarışları, bu yıl dört etaptan oluşacak. 3 Temmuz’da koşulan Kadınlar Günü koşusunun ardından 2021’in ikinci yarışı olan etap, bin 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Colour Run konseptiyle koşulacak yarıştaki dereceler, elektronik zamanlama çipleri ile ölçülecek. Etkinlik alanına HES kodu ile giriş yapacak sporcular, start alana kadar maske takacak. Yarışı maskesiz koşacak sporculara varış noktasında yeni maske verilecek.

Yarış parkuru, Caddebostan Parkı’ndan başlayacak, Tan Sokak’tan dönüş yaparak Bağdat Caddesi’nden geçecek. Ardından Kızıltoprak’tan tekrar dönerek sahil yolundan devam edecek. Yarış, başladığı yerde son bulacak.

HER ETABA BİR TEMA

‘İstanbul’u Koşuyorum’, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını arttırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Rengarenk görüntülerin ortaya çıkacağı Caddebostan etabının ardından, 26 Eylül’de Eylül Bakırköy, 14 Kasım’da da Esenyurt etapları da renkli ve eğlenceli temalarla koşulacak.

Caddebostan Colour Run Etabı

Yer: Caddebostan Parkı

Tarih: 5 Eylül Pazar

Saat: 09.00

Program

Alana Giriş: 08.00

Isınma: 08.45 – 09.00

Start: 09.00 – 09.15

Ödül Töreni: 10.30 – 11.00

Kapanış: 12.00