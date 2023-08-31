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Büyük Zafer'in 101'inci yılı Şişli'de coşkuyla kutlandı

Büyük Zafer'in 101'inci yılı Şişli'de coşkuyla kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıldönümü, Şişli’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenen fener alayına binlerce İstanbullu eşlik etti. 30 Ağustos kutlamaları, Maçka Demokrasi Parkı’nda binlerce müzikseverin eşlik ettiği Oğuzhan Koç konseriyle şenliğe dönüştü.

Şişli Belediyesi, ülkemizin bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. 30 Ağustos Çarşamba günü kutlamaların buluşma adresi; kurtuluş meşalesinin yakıldığı Halaskargazi Caddesi’ndeki Şişli Atatürk Evi Müzesi’nin önü oldu. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenen törene binlerce İstanbullu katıldı.

 20.00’de Başkan Muammer Keskin’in de en önde eşlik ettiği 30 Ağustos Korteji, ellerinde meşalelerle Maçka Demokrasi Parkı’na kadar yürüdü. Yol boyunca Şişlililer de evlerinden bayraklarıyla korteje destek verdi. Tören alanında İstanbulluların ve Şişlililerin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Başkan Muammer Keskin, sözlerine Cumhuriyetin ilk adımı olan büyük zaferin kahramanları;  Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükran ve özlemlerini sunarak başladı. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı Şişli’nin bu büyük zaferi ayrı bir onurla kutladığına değinen Başkan Keskin, bu zaferin emperyalist güçlere karşı kazanılmış bir ulusun destanı olduğunu belirtti.

Muammer Keskin konuşmasında, 100. yılını kutladığımız Lozan Barış Antlaşması konusunda yaptıkları çalışmalara da değindi. Lozan’ın Türkiye’nin tapu senedi olduğunu belirten Muammer Keskin, Şişli’de açılan Sonsuz Barış adını taşıyan serginin Lozan’a taşınarak bütün dünyaya Lozan’ın önemini bir kez daha hatırlatacaklarına vurgu yaptı.

 Her yaştan binlerce İstanbullunun büyük ilgi gösterdiği kutlamalar, Başkan Muammer Keskin’in konuşmasının ardından sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Oğuzhan Koç’un renkli şarkılarıyla şenliğe dönüştü. Gece geç saatlere kadar ellerinde bayraklarla, Oğuzhan Koç’un şarkılarına eşlik eden kalabalık bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Etiketler Şişli Şişli Belediyesi Muammer Keskin
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