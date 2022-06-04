Çaycuma Belediyesi'nden muhteşem başarı öyküsü

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Belediye Meclisine belediyenin mali durumuyla ilgili bilgi verirken bütçesinin iki katı borçla devraldıkları belediyenin, yapılan onca yatırımın ardından şu andaki borcunun bütçenin beşte biri kadarı olduğunu söyleyerek, “Bu çok parlak bir başarıdır.” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Belediye Meclisinin haziran ayı olağan toplantısında, belediyenin mali yapısıyla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. 2014 yılında bütçesinin iki katına yakın borcu olan, cari borçlarını bile ödeyemez durumda bir belediye teslim aldıklarını söyleyen Kantarcı, yapılan onca yatırıma rağmen şu andaki borcun kıyas getirmeyecek kadar azaldığını söyledi. Tüm meclis üyelerine belediyenin mali performansının gösteren bir tablo da dağıtan Kantarcı, “Devraldığımız belediyenin bütçesi 17 milyon lira, borcu da 31 milyon 255 bin liraydı. Mali disiplini sağlamak için mevcut borçlarımızı yapılandırdık. Bunları düzenli olarak ödedik, diğer taraftan yatırımlar için de son derece uygun krediler bularak kullandık. İyi ki de kullanmışız, iyi ki böyle bir yöntemi gündeme getirmişiz. Çünkü bu yatırımları şimdiki koşullarda yapmamız mümkün değil.” dedi.

SON DERECE SAĞLIKLI YAPIMIZ VAR

Meclis üyelerine sunduğu 8 yılın borçlanma ve ödeme bilgilerini içeren tablo ile ilgili bilgiler de veren Kantarcı, “Göreve başladığımız 2014’ün 4. ayından sonra 86 milyon lira borç aldık. 33 milyon önceki dönemden borç görünüyor. Toplam 120 milyon lira borçlanmışız ve bu borcun 96 milyon lirasını şu ana kadar ödenmiş durumdayız. An itibari ile de 24 milyon lira borcumuz var. 12 milyon lira da kasamızda mevcut. Bu belediyemizin son derece sağlıklı bir mali yapısı olduğunu gösteriyor.” dedi.

ÇEVREMİZDE HİÇ BÖYLE BİR DURUM YOK

Kantarcı bu konudaki açıklamalarını, “22 milyon lira bütçe varken, borç 30-40 milyon liraydı. Yani neredeyse iki yıllık bütçemiz kadar borcumuz bulunuyordu. Şimdi 61 milyon bütçenin içinde 10-12 milyon lira net borç görünüyor. Bu çok parlak bir başarıdır. Ben belediyemizi geçen 8 yılda gösterdiği üstün performans nedeniyle gönülden tebrik ediyorum. Bu kadar büyük yatırımlar yapıp, bir taraftan borçlanmak ve bir taraftan da bu borcu eritmek son derece değerli. Sanıyorum çevremizde hiç böyle bir durum yok.” diyerek tamamladı.

BELEDİYENİN KAMUYA HİÇBİR BORCU YOK

Meclis üyelerine dağıtılan tabloda, bu bilgilerin yanı sıra, belediyenin SGK, Emekli Sandığı başta hiçbir kamu kurumuna borcu olmadığı görünürken, 6 Nisan 2012’de yaşanan köprü faciasında hayatını kaybedenlerin ailesine 3 milyon 459 bin liralık tazminatın da ödendiği de belirtiliyor.