CHP Gündoğmuş adayı Sönmez: ''Uzun yıllar sonra bir uyanış söz konusu''

CHP Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Nurettin Sönmez, Gündoğmuş'u halkçı belediyecilik ile tanıştıracaklarını belirterek, ''Gündoğmuş'ta uzun yıllar sonra bir uyanış söz konusu'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Nurettin Sönmez, seçime birkaç gün kala Gündoğmuş'ta dev bir araç konvoyu ve ardından ilçe merkezindeki miting ile gövde gösterisi yaptı. 300'den fazla aracın yer aldığı konvoya CHP milletvekili Aliye Coşar, eski CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ile CHP'li yöneticiler ve STK temsilcileri de katıldı. Nurettin Sönmez, Gündoğmuş'ta yaşayanların büyük bölümünün 22 yıllık AK Parti iktidarı ve AK Parti belediyeciliğinin altında ezildiğini, çiftçinin, esnafın ve emeklilerin çok zor durumda olduğunu söyledi. Sönmez, bu nedenle halkın hem merkezi iktidara hem de AK Parti'li belediyeye tepki gösterdiklerine dikkati çekti. Nurettin Sönmez 31 Mart'ta yapılacak seçimleri kazanmaya çok yakın olduklarını belirterek, Gündoğmuş'u yaşanılabilir bir ilçe haline getirebilmek için ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

KAZANMAYA ÇOK YAKINIZ

Sönmez, " 31 Mart seçimlerini kazanacağız ve Gündoğmuş'ta halkçı belediyecilik anlayışını yerleştireceğiz. Çok ihmal edilmiş bir bölge burası. AK Parti 22 yıldır iktidarda olmasına ve belediye AK Parti'li belediye olmasına rağmen hiçbir yatırım yapılmamış. Bu yüzden giderek küçülmüş bir ilçe ve sürekli göç vermiş" diye konuştu.

Bu halkçı belediyecilik anlayışının uzun yıllar etkili olacağını dile getiren Nurettin Sönmez, "Gündoğmuş'ta uzun yıllar sonra bir uyanış söz konusu" dedi.

DAĞI, TAŞI, SUYU YAĞMALAYAMAYACAKLAR

Mitinge katılanlara seslenirken bölgenin geri kalmışlığına vurgu yapan CHP Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Sönmez, bu topraklara rantçıların göz diktiğini ama buna izin vermediklerini söyledi. 100 maden arama ruhsatı verildiğini, asıl amacın taş ocakları olduğunu vurgulayan Sönmez, "Eğer bize yetki verirseniz, belediye olarak karşılarında duracağız" diye konuştu.

Sönmez, "Bu dağın, taşın, suyun yağmalanmasına izin vermeyeceğiz" diyerek sözlerini sürdürdü. Üretimi artıracak politikaları teşvik edeceklerini , dolayısıyla insanların diğer illere iş için gitmeyeceklerini anlatan Sözen, şunları kaydetti: " Nüfusu burada tutmak için üretimi artıracağız. Üretimi tüketiciye ulaştırmak için de kooperatif sistemini kullanacağız." Nurettin Sönmez, bu kooperatiflerin ürünlerinin satışı için de satış ofisleri kuracaklarını ve heryerde satışa sunulacağını söyledi.

Bölgenin yaz ve kış turizmine uygun olduğunu, tanıtıma önem vereceklerini belirten Sözen, eğitim konusunda da kurslar açacaklarını, burs vereceklerini anlattı.

RANTÇILIĞA YER YOK

Aliye Coşar da miting alanında yaptığı konuşmada, "Gördük ki Gündoğmuş'a bahar gelmiş. 31 Mart'ta da kutlamasını yapacağız" dedi. Coşar, CHP'li belediyelerde rantçılığa yer olmadığını, Gündoğmuş'un halkçı belediyecilik ile göç veren durumdan çıkacağını söyledi. Ekonomik krize dikkati çeken Aliye Coşar, 31 Mart sabahı hükümete sandıkta ders verilmesini istedi.

Mitinge katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Sözen'in sözlerine destek verdiler.