CHP Şişli adayı Şahan tiyatro sanatçılarıyla iftarda buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, tiyatro sanatçılarıyla iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşan Şahan, toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanatla buluşmasına yönelik yerel yönetime çok büyük görev düştüğünü belirterek, “Kültür ve sanatın iyileştirici, gençleri dönüştürücü, sorgulayıcı gücünü yerelden göstermek zorundayız, buna talibim” dedi.



Şahan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Şişli’de bir otelde tiyatro dünyasının önemli isimleriyle iftar yemeğinde buluştu.



İftar yemeğine Haldun Dormen, Süha Uygur, Betül Arım, Dilek Türker, Sevi Algan, Ayşen İnci, Göksel Kortay, Cem Uraz, Ani İpekkaya, Boğos Çalgıcıoğlu, Kirkor Dinçkayıkçı gibi isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda tiyatro sanatçısı katıldı. Ayrıca usta sanatçı Ali Rıza Binboğa da programda yer aldı.



Programda konuşan Şahan, sanatçılarla bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek, davetlilere teşekkür etti. Şehir plancısı olmasa belki müzisyen olabileceğini aktaran Şahan, çocukluğunda Arif Sağ, Muhlis Akarsu, Nurhan Karadağ gibi usta sanatçıların yanında büyüdüğünü söyledi.



Enstrüman çalarak uyuduğunu, Ankara Sanat Tiyatrosu’nun Köy Seyirliklerini izleyerek büyüdüğünü vurgulayan Şahan, “Sazımı çalarken benim için hep örnek olmuştur oralar.” diye konuştu.

“YEREL YÖNETİME ÇOK BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

CHP Adayı Resul Emrah Şahan, sanatın ve tiyatronun kendi hayatında vurgularak, şöyle devam etti:

“Tiyatro ve sanat, insanın, toplumun ve çevresinin yaşananlara karşı sorguladığı; farklılıkları bir tehdit değil, bir zenginlik olarak sağlayan alan. Özellikle toplumun bu kadar ötekileştirildiği, kutuplaştırıldığı bu dönem, sanata ne kadar ihtiyacımız olduğunu ve mevcut iktidarın sanatın bu alanlarda iyileştirici etkisini görerek üstüne bastığını, kutuplaştırdığını, yok etmeye çalıştığını gören bir yerden söylüyorum. Yerelde işimiz çok. 41 yaşında Şehir Plancısı Şişli Belediye Başkan Adayı olarak önümüzdeki dönem neler yapmamız gerektiğinin farkındayım. Sanatın tiyatronun gündelik hayatta toplumun diğer kesimlerinin toplumun kültür sanatla buluşması noktasında yerel yönetime çok büyük görev düşüyor.”

“BU İLÇENİN ÇOK CİDDİ BİR POTANSİYELİ VAR”

Ankara’dan memur bir ailenin oğlu olarak İstanbul’a okumak için geldiğini anımsatan Şahan, Mimar Sinan Üniversitesi’nde okuduğu yıllarda Cemal Reşit Rey ve Atatürk Kültür Merkezi’ndeki kültür ve sanat etkinliklerini yakından takip ettiğini aktardı.



Şahan, “O zamanlarda kültür sanata daha rahat erişebiliyorduk. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu kentin kültür sanat potansiyelinin farkında bile değil. Çünkü derdi başka; karnını doyurmak. Kütüphanelerde görüyoruz, çocuklar kahvelerini evden doldurup geliyor. Biz, kültür ve sanatın iyileştirici, gençleri dönüştürücü, sorgulayıcı gücünü yerelden göstermek zorundayız. Buna talibim. Önümüzdeki dönem Şişli Belediyesi’nde kültür ve sanatta kurduğu ilişki böyle bir hatta olacak. Sizlerin güç vermesi, katkı koyması çok önemli. Bu ilçenin, bu şehrin, bu ülkenin çok ciddi bir potansiyeli var.” dedi.

FULYA’YA HALDUN DORMEN KÜLTÜR MERKEZİ

Konuşmasında kültür sanat alanındaki projelerine de değinen CHP Adayı Şahan, “Haldun Dormen buradayken, kendisinin onayıyla ismini verdiğimiz ‘Haldun Dormen Kültür Merkezi’ni Fulya’da inşallah yapacağız. Hocamızın da bizden talebiyle, bu kültür merkezinin önündeki meydana da Afife Jale’nin bir anıtını uluslararası bir yarışma ile yapacağız.” şeklinde konuştu.

AYLA ALGAN’IN ADI OTURDUĞU SOKAKTA YAŞAYACAK

Resul Emrah Şahan, seçimi kazandıktan sonra yapılacak ilk meclis toplantısında, 4 Ocak’ta hayatını kaybeden usta sanatçı Ayla Algan’ın adının Şişli Nişantaşı’nda yaşadığı evin bulunduğu sokağa verilmesi için gerekli çalışmayı yapacaklarının müjdesini paylaştı.



Programın sonunda Şahan, Haldun Dormen ile birlikte, ‘Ayla Algan Sokağı’ yazılı simgesel olarak hazırlanan sokak tabelasını duayen tiyatrocunun kızı Sevi Algan’a takdim etti.

Öte yandan iftar programında CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Işık, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, CHP’nin belediye meclis üyesi adayları da hazır bulundu.

