Depremzedeler Beylikdüzü'nde BEYKAM ile istihdam edilecekler

Beylikdüzü Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem sonrası ilçeye gelen vatandaşlara istihdam desteği sağlamak için harekete geçti. Depremzedelerle irtibata geçen Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM) görevlileri, başvurusunu aldıkları vatandaşları uygun pozisyonlarda istihdam etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Beylikdüzü Belediyesi, deprem bölgelerinden ilçeye gelen depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarına çok yönlü olarak devam ediyor. Depremzede ailelerin gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri gibi pek çok ayni ihtiyacını sağlayan ekipler aynı zamanda iş bulmaları konusunda da yardımcı oluyor. Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM) görevlileri deprem sonrası ilçeye gelen vatandaşlarla irtibata geçerek çalışmak isteyen kişiler ile işverenleri bir araya getiriyor ve uygun kadrolara istihdamların sağlanması için çalışmalarını yürütüyor.

“Yaralarımızı birlikte saracağız”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin olduğu andan itibaren Beylikdüzü Kaymakamlığı’nın da katkılarıyla tüm imkânlarını deprem bölgeleri için seferber ettiklerini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Depremler sonrası ilçemize gelerek komşumuz olan 2 bin 254 vatandaşımızın tüm ayni ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra istihdam edilmelerine de destek oluyoruz. Bugüne kadar çok sayıda vatandaşımız ile irtibata geçtik. Başvuruları alan BEYKAM ekiplerimiz komşularımızı uygun pozisyonlara yerleştirmek için oldukça titiz bir çalışma yürütüyor. Yaralarımızı birlikte saracağız” diye konuştu.