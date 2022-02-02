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Döşemealtı’nın yeni yolları açılıyor

Döşemealtı’nın yeni yolları açılıyor

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede imar planlarında olan ancak yapılmayan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent kültürü ve kent estetiğini koruyarak ilçede adeta hizmet seferberliğinde olan Döşemealtı Belediyesi ekipleri Yeniköy ve Çıplaklı mahallelerinde yeni yollar açıyor.

İlçeyi çok daha yaşanabilir ve modern bir kent haline getirmek için çalışan Döşemealtı Belediyesi ekipleri bir yandan bozuk olan yolların bakım ve onarımını yaparken, imar planları ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine de yeni yollar açmayı sürdürüyor.

Hem Yeniköy hem de Çıplaklı mahallerinde açılacak yollar için dolgu malzemesi taşınırken, iş makineleri  de, serme ve sıkıştırma işlemlerine devam ediyor. Yeni açılan yollarda ilk işlemlerin tamamlanmasının ardından satih kaplama işlemi yapılacağı açıklanırken, yine bölgede belediyenin kendi tesislerinde üretilen parke taşlarla cadde ve sokaklar da çalışmalar sürüyor.

Etiketler Döşemealtı Belediyesi
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