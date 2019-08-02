Ekrem İmamoğlu önce denetledi sonra uyardı !

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ataşehir'deki Ferhatpaşa Hayvan Satış ve Kesim Alanı'nda incelemelerde bulundu. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı şimdiden kutlayan İmamoğlu, "İsteğimiz, hiçbir vatandaşın izinli yerler dışında bir yere itibar etmemesi. Lütfen belediyelerimizin izin verdiği yerlerde kurban kesiminizi yapınız. Kaçak kesimin yapıldığı noktalara itibar etmeyiniz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir’deki Ferhatpaşa Hayvan Satış ve Kesim Alanı’nda beyaz önlüğünü giyip incelemelerde bulundu. Canlı hayvanların bulunduğu bölümü ve kesim yerini gezen İmamoğlu, yetkililerden teknik bilgiler aldı.

Hayvan sahipleriyle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen İmamoğlu, gazetecilerin isteği üzerine temsili pazarlık yaptı.

Kurbanlık alımı için nasıl pazarlık yapıldığını anlatan İmamoğlu, “Cılız görürsün hayvanı. Aslında iyi hayvanı kötülemeye başlarsın. O da över, şöyle böyle. Aslında göz koymuşsundur, alacaksındır” dedi.

“MALİYETLER YÜKSEK”

Hayvancılıkla uğraşan tüccarların çok emek verdiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Allah yardımcıları olsun. Haklarını alıp dönsünler isterim. Maliyetleri yüksek. İstanbul’da toplam 160 bin kurban kesiliyor. Birbirini takip eden fiyatlar var, çok farklı fiyatlar oluşmuyor. Tabii bazen hayvanın formuna göre de fiyatlar değişebiliyor. Yöresine göre değişiklikler oluyor. Ama günün sonunda aşığı yukarı aynı fiyatlar oluyor. Kurbanın kesim koşulları çok önemli. Kontrollü alanlar olması çok önemli. Benim İstanbullulara yapacağım şu uyarı çok önemli: Ben, vatandaş olarak elhamdülillah Müslümanım ve kurban vazifesini yerine getiren bir insan olarak şunu söylüyorum: Lütfen ama lütfen kesim ruhsatı olan yerlerde kurban kesimi yapsınlar. Başka yerlerde yapılan kontrolsüz kesim çevreye, her yere zarar veren bir çalışma. Diğer noktaları tercih etmeleri toplum sağlığını, çevre sağlığını riske sokuyor. Bundan kaçınsınlar” diye konuştu. İmamoğlu, “Kurbanınızı seçtiniz mi” sorusuna, “Kurbanla, babam ve amcam ilgileniyor. Eskiden ben ilgilenirdim. 13-14 yaşından 6-7 sene öncesine kadar kurban alımıyla ben ilgilenirdim. Şimdi vazifeyi devrettik” dedi.

“BÜYÜK ŞEHİRLERİN ÖNEMLİ MESULİYETLERİ VAR”

İmamoğlu, kurbanlık alanından vatandaşlar için düzenlenen dinlenme bölgesine geçti. Vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren İmamoğlu, burada da Kurban Bayramı hazırlıklarıyla ilgili bilgiler verdi. Vatandaşların Kurban Bayramı’nı şimdiden kutlayan İmamoğlu, “Büyük şehirlerin önemli bir mesuliyeti var. Kurban vazifesini en iyi şekilde yerine getirebilecek koşulların olgunlaştırılması. İstanbul bu anlamda çok zor bir şehir. Herkes en üst seviyede memnun olmak ister. Kurumlar da en üst seviyede memnun etmek ister. Fakat bir gerçeklik var ki, nüfus arttıkça bu hizmetin en doğru şekilde verilmesiyle ilgili zorluklar yaşanmakta. Çözüm ve tedbir için her kurum çalıştı. Bizim de ilçe belediye başkanlığım döneminde de bu sürece dahil etkin çalışmalarımız oldu” dedi.

“RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLER YAŞAMAYALIM”

İmamoğlu, şunları söyledi: “Hayvanın yetiştiği alandan İstanbul’a nakli, burada çadırlarda korunması, adından kesilmesi ve hak sahiplerinin hisselerini almasına kadar oluşan süreç, yine burada oluşan hayvan gübrelerinin kaldırılması, hayvanların etinin dışında derisinin değerlendirilmesi gibi birçok aşaması var. Gönül arzu ediyor ki, bunu çok düzenli bir şekilde sürdürelim ve toplum çok düzenli hizmet alsın. Çevreye en ufak bir zarar verilmesin. İnsanın gözünü ve gönlünü rahatsız eden hiçbir görüntü yaşamayalım. Çünkü, ne yazık ki bazen bir evin balkonunda hayvan kesilirken gördüğümüz fotoğraflar var. Bir semtin sokağında hayvan kesiliyor ve bunların hiç birisi bir şehre uygun değil. İstanbul artık büyük bir kent. İsteğimiz hiçbir vatandaşın izinli yerler dışında bir yere itibar etmemesi. Lütfen belediyelerimizin izin verdiği yerlerde kurban kesiminizi yapınız. Kaçak kesimin yapıldığı noktalara itibar etmeyiniz.”

“2019’A YAKIŞAN BİR BAYRAM OLSUN”

Gelecek yıllarda kurban kesim alanlarının daha iyi olması adına teknik çalışmalar yapılacağı bilgisini veren İmamoğlu, “İstanbul, 16 milyonluk bir şehir. Bu şehirde en doğru şekilde ibadetimizi yerine getirmek, vatandaşlarımızın ruhları rahat bir şekilde, manen huzurlu bir şekilde Kurban Bayramı’nı geçirdiğinden emin olmak istiyoruz. Bunun yanı sıra bu kurban kesim alanlarında fiyat kontrolü konusunda İBB’nin yaptığı uygulamada hayvanın fiyatı belli, elbette ki pazarlık ediliyor. Kesim ücretleri belli, bir kurul tarafından karara bağlanıyor. Hiçbir şekilde keyfi fiyat belirleme yok. Süreç bütünüyle kontrollü şekilde tanımlanıyor. Kaçak kesim yapılan yerlerde sağlımız da tehdit altındadır dememin bir başka sebebi, burada tümüyle veterinerlerimizin resmi kontrolleriyle hayvan girişleri, kesimi ve bütün bu süreçler yönetiliyor. Kaçak olan noktalarda böyle bir resmi hizmetin verilme alınma şansı yok. Kurban Bayramımım mübarek olsun. İnşallah kazasız, belasız, İstanbul’a yakışmayan görüntülerin olmadığı, sokakta hayvanların kovalanmadığı, bir kazayla insanların elinin, kolunun kesilmediği bir Kurban Bayramı diliyorum. 2019 yılına yakışan çağdaş bir Kurban Bayramı olsun temennisinde bulunuyorum” şeklinde konuştu. İmamoğlu, konuşmasını bitirdikten sonra İBB görevlileri ve vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.