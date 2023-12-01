İBB 6 ayda 8 bin 600 çifte evlilik desteği sağladı

İBB, dünya evine giren ihtiyaç sahibi çiftlere 7 bin TL evlilik desteği sağlıyor. 2023 Mayıs-Kasım ayları arasında 8.682 çifte toplam 60 milyon TL’nin üzerinde evlilik desteği sunuldu. İBB Evlilik Desteği başvuruları, Alo 153 Çözüm Merkezi ve İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden alınıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahibi çiftlere ‘Evlilik Desteği’ vermeye başladı. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, evlilik hazırlığındaki ihtiyaç sahibi çiftlere 7 bin TL’lik ödeme yapılıyor. Çiftlerin iş durumu, maddi yeterlilikleri ve ihtiyaçları sosyal araştırma ile tespit ediliyor. Şartları taşıyan çiftler için yapılan ödeme, kadının hesabına yatırılıyor.

6 AYDA 60 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE DESTEK

Geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan Evlilik Desteği hizmeti ile 6 ayda toplam (Mayıs- Kasım 2023) 8.682 çifte 7.000 TL toplam 60 milyon 774 bin TL’lik evlilik desteği sunuldu. Değerlendirmeye tabi olan çiftlerin 3 ay içinde evlenmeleri, İstanbul’da ikamet etmeleri, sosyal incelemede uygun görülmeleri gerekiyor. Çiftlerin daha önce boşanmayla sonuçlanan evlilik gerçekleştirmiş olmaları başvurularına bir engel teşkil etmiyor.

İBB Evlilik Desteği başvuruları Alo 153 Çözüm Merkezi ve İstanbul Senin mobil uygulamasının yansıra şu kanallardan da yapılabiliyor:

-1530 SMS Hattı,

-cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,

-Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,

-İnternet yolu ile başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen,

-Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34, Mobil Çözüm Noktası,

-Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla sağlanıyor.