İBB müjdeyi verdi: İstanbul’a 150 yeni otobüs daha geliyor

İBB bağlı kuruluşu İETT, yatırımlarla filosunu yenilemeye devam ediyor. 100 yolcu kapasiteli ve yeni nesil güvenlik teknolojileri ile donatılmış 150 yeni otobüs daha İstanbul’a kazandırılıyor. 20 araçlık ilk teslimatı filosuna ekleyen İETT, 130 adedini 2024 yılı Nisan ayına kadar bünyesine katmış olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin köklü (İBB) kuruluşu İETT, toplu ulaşımı için yeni ve inovatif yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda akıllı ulaşım sistemlerine sahip, güçlü ve konforlu 150 otobüsün daha alımı gerçekleştirdi.

İETT’nin aldığı 150 yeni otobüslerin ilk 20 adedi filoya katıldı. Kalan 130 adedi ise 2024 yılı Nisan ayına kadar filoya katılmış olacak. Yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırımla İstanbul’a kazandırılan araçlar konfor ve güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor. 12 metre uzunluğundaki 100 yolcu kapasiteli otobüsler, 300 beygir güce sahip. Araçta dijital kamera ayna sistemleri, anlık şoför duygu durum analizi ve yolcu sayma sistemleri bulunuyor. Ayrıca araç verilerini anlık Filo Yönetim Merkezi ile paylaşabilme özelliği ile şoför kaza uyarı donanımı Telemetri Sistemi ve sürücü için görüş kameraları da aracın diğer sistemleri arasında bulunuyor.