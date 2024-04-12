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İBB'de partilerin koltuk sayıları belli oldu

İBB'de partilerin koltuk sayıları belli oldu
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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, yerel seçimlerin ardından tamamlanan itiraz süreci sonrası İBB Meclisi'nde partilerin koltuk sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin itiraz süreci tamamlandı. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde partilerin koltuk sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gökce, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’un 39 ilçesinin 25’inde Başkan ve İlçe Meclisi çoğunluğu CHP de. Gaziosmanpaşa’da Belediye Başkanı CHP’li olmasına karşın meclis çoğunluğu ve büyükşehir meclisine gelecek kontenjan üyesi AK Partili Bahçelievler’de ise Başkan AK Parti, meclis çoğunluğu ile İBB Meclisine gelen kontenjan birinci üye CHP’li oldu.

316 sandalyeli İBB Meclisi ilk toplantısını 15 Nisan, pazartesi yapacak."

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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