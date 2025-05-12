İBB’nin spor şöleninde heyecan zirve yaptı

İBB’nin öğrenci yurtlarında kalan gençler, bu yıl üçüncüsü yapılan spor şöleninde bir araya geldi. Altı branşta düzenlenen bireysel ve takım müsabakaları kıyasıya rekabete sahne oldu. Şölen boyunca açık alanlarda yapılan etkinlikler ise eğlence dolu anlara ev sahipliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yurt Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Sportif Değerlendirme Şube Müdürlüğü ve Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen İBB Yurtları Spor Şöleni üçüncü kez düzenlendi.

TAKIM MAÇLARI VE BİREYSEL MÜSABAKALAR OYNANDI

İBB’nin 14 yükseköğrenim yurdundan yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı şölen 10 – 11 Mayıs’da İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlendi. İlk gün voleybol, futbol ve basketbol eleme karşılaşmalarının oynandığı şölene, ikinci gün masa tenisi, satranç ve okçuluk müsabakaları da eklendi. Şölende basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç müsabakalarında federasyonların görevlendirdiği hakemler görev aldı.

FİNALLERDE HEYECANI

İBB Yurtları Spor Şöleni’nin final karşılaşmaları büyük heyecana ve çekişmeye sahne oldu. İki gün boyunca 15 müsabakanın oynandığı basketbolda kadınlar kategorisinin şampiyonu Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu oldu. Erkekler kategorisinin finali ise Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu’nun Şerifoğulları ve Şerifali Bulls takımları karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakanın sonunda Şerifoğulları takımı şampiyonluğu kazanan taraf oldu.

FİLEDE AKSİYON BİR AN OLSUN EKSİLMEDİ

18 maçın oynandığı voleybolda ise turnuvanın heyecanı en yüksek finallerinden biri gerçekleşti. Tribünlerin de yoğun ilgi gösterdiği finalde kadınlarda Filenin Sultanları ile Örnektepe karşılaştı. Üç setin sonunda Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu parkenin yıldızları olarak birincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazanan takım oldu. Şölenin erkekler finalinde de heyecan bir an olsun eksilmedi. Elemelerde rakiplerini tek tek geride bırakan İBB Ümraniye Erkek Yurdu’nun Vefa SK Takımı finalde Bağcılar 50 Kuruş Takımı’nı yenerek voleybol erkeklerde turnuvanın birincisi oldu.

FAİR PLAY KAZANDI

36 müsabakanın oynandığı futbolda kadınlar kategorisinde rakiplerini eleyen Küçükçekmece Filenin Sultanları ve Kartal yurtlarının öğrencileri finalde karşı karşıya geldi. Fair play havasının hakim olduğu karşılaşmanın galibi İBB Kartal Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu takımı oldu.

ŞAMPİYON PENALTILARDA BELİRLENDİ

Erkekler futbol turnuvasının finali ise izleyenlere Şampiyonlar Ligi finalini hatırlattı. Küçükçekmece Filenin Sultanları ve Esenyurt takımlarının mücadelesine ev sahipliği yapan finalin 20’şer dakika oynanan iki devresi golsüz eşitlikle tamamlandı. Hakemin son düdüğüne kadar gol sesi çıkmayan maç penaltılara kaldı ve zorlu mücadelenin sonunda kupaya uzanan takım Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Yurdu oldu.

AYNI ANDA DÖRT MAÇ

Şölenin ikinci günü düzenlenen masa tenisi müsabakaları ise geniş katılımla yapıldı. Aynı anda dört karşılaşmanın oynandığı turnuvanın sonunda Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdundan Meryem Ayan birinci oldu. Erkekler kategorisinde ise Gaziosmanpaşa Yurdu’ndan katılan Deniz Esen ile karşılaşan Filenin Sultanları öğrencisi Hamza Deniz Onat kupayı kazanan isim oldu.

STRATEJİLER YARIŞTI

Gözlerden uzak ve en sessiz müsabakalar ise satrançta yapıldı. Kadın erkek karma olarak gerçekleştirilen turnuvanın sonunda Filenin Sultanları Erkek Yurdu öğrencisi Mert Kemal Övet, Kartal Kız Yurdu öğrencisi Ecesu Azra Sürmen’i yenerek şampiyon oldu.

ATA SPORUNA İLGİ YOĞUN OLDU

Ata sporu okçuluğun müsabakaları da öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği son bireysel branş oldu. Turnuva vesilesiyle birçok öğrencinin ilk kez ok atma fırsatı bulduğu şölende Filenin Sultanları Kız Yurdu öğrencisi Eylül Erkan kadınlar kategorisinin, Esenyurt Erkek Yurdu’ndan Mehmet Sertkaya erkekler kategorisinin şampiyonları oldu.

Spor salonunda ve halı sahalarda müsabakalar oynanırken şölen alında da öğrencilerin hafta sonuna hareket katan alanlar oluşturuldu. Zumba, canlı müzik ve DJ performanslarıyla eğlenen öğrenciler, İBB’nin Sahnebüs aracından yapılan yayınlarla eğlendi.

ŞAMPİYONLARA KUPA VE MADALYA

İki günün sonunda katıldıkları müsabakalarda derece yapan sporcular için ödül töreni düzenlendi. Şampiyonlara kupa ve madalyalarını İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Barış Yıldız, Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur ve Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk ile davetliler verdi.