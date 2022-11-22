İBB'ye yine AK Parti ve MHP engellemesi

İBB yönetimi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne AK Parti döneminde bedelsiz olarak tahsis edilen Fatih’teki tarihi binaları geri almak istedi. Ancak tahsis iptali AK partili ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla engellendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kasım ayı meclis toplantısı Saraçhane'deki başkanlık binasında yapıldı. Meclis’te Hukuk Komisyonu ile Altyapı Mesken ve Emlak Komisyonu Müşterek Raporu tartışmalara neden oldu.

Meclise sunulan teklifte, İBB Meclisi ile İBB Encümen kararı ile 2010 yılında, eski Fatih Belediye Başkanlığı binası ile yanında bulunan mahzenin üniversite hizmetlerinde kullanılmak şartı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kurduğu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edildiği belirtildi. Binaların üniversite tarafından rektörlük binası olarak kullandığı belirtildi.

İBB yönetimi ise Sayıştay’ın önceki yıllarda hazırladığı raporda yer alan "Vakıf üniversitelerine belediyeye ait bir taşınmazın bedelli veya belsiz şekilde tahsisi mümkün değildir" ifadelerini hatırlatarak tahsisi iptal etmek ve tarihi binaları geri almak istedi.

Sayıştay kararına ve CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen, AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla teklif Emlak Müdürlüğü’ne iade edildi. Böylece AK Partili ve MHP’li meclis üyeleri tahsisin iptal edilmesine ve tarihi binaların yeniden İBB’ye geçmesine engel oldu.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İBB’nin geri almak istediği bina 1914 yılında Mimar Y. Terziyan tarafından semtin kaymakamlık binası olarak tasarlandı ve inşa edildi. Döneminin özgün sivil mimarlık örneklerinden biri olan binanın eski ismi "Şehr-i Emaneti Fatih Dairesi." Kaymakamlık olarak yapılan bina, daha sonra hem kaymakamlık hem de Fatih Nikah Dairesi olarak, daha sonra ise uzun yıllar Fatih Belediyesi Başkanlık Binası olarak kullanıldı.

DIÇ BORÇLANMAYA ONAY

Meclis’te Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Raylı Sistem Hattı için sunulan dış borçlanma talebi ise oy birliğiyle kabul edildi. İBB metro hattı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan 925 milyon 396 bin dolar+ KDV+ sigorta pirimi için borçlanabilecek. Söz konusu metro hattı 18,2 kilometre uzunluğunda ve 10 duraktan oluşacak.

İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje dosyasında yer alan bilgilere göre yeni metro hattı; toplam nüfusu 3,5 milyon civarında olan Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece gibi yolcu en fazla olan ilçelerden geçecek. Hat devreye girdiğinde İstanbul'un batısında yaşayan ve hiçbir raylı sistem ulaşımı olmayan yaklaşık 3,5 milyon nüfusa hizmet edecek. Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Raylı Sistem Hattı, şehrin raylı sistem açısından bugüne kadar yatırım yapılmamış batı kesiminde, İBB tarafından yapılacak ilk metro hattı olacak.

Hattın istasyonları “Sefaköy, Cennet, Küçükçekmece, Reşitpaşa, Avcılar Merkez, Cihangir, Saadetdere, Beylikdüzü, Yıldırım Beyazıt ve Tüyap” olarak belirlendi. Proje inşaat süresi toplam 4 yıl olarak öngörüldü. Projenin maliyeti de 9 milyar 16 milyon TL olarak hesaplandı.