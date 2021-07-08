İmamoğlu Kanal İstanbul'un yok edeceği gizli cennete gidip uyardı

Kanal İstanbul projesinin vereceği çevre zararlarına ilişkin birçok farklı noktadan bakarak açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu, bu kez de projenin hafriyatının boşaltılacağı kıyı şeridine giderek oradan uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili farklı noktalara dikkat çekmeye devam ediyor. İmamoğlu bu kez de, Kanal İstanbul'dan çıkan atıkların dökülmesinin planlandığı kıyı şeridine gitti. Orada çektiği bir video ile kıyı şeridinin başına gelecekleri anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'un çok güzel bir sahilindeyiz. Kumun rengini görüyorsunuz, altın sarısı, muhteşem. Harika bir yer, geçen sene arkadaşlarımla konuşmuştuk, buraya olağanüstü bir nizam getirelim diye. Şimdi onun sonuçlarını alıyoruz. Burası neresi? Şu güzelim denizin önüne yaklaşık 2 km toprak doldurup, 35 km şu ufku alıp götürüp bütün bu ekosistemi perişan edip, kanaldan çıkan atıkların yığınla doldurulacağı alan olarak tasarlanmış. Şu sebep bile bunun yapılmaması için yeterli biliyor musunuz."