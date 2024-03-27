İmamoğlu müjdeyi verdi: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı. İmamoğlu, "Bu büyük başarı sadece kentimizin değil, ülkemizin, devletimizin başarısı olarak tarihteki yerini alacaktır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı. İmamoğlu, "Bu büyük başarı sadece kentimizin değil, ülkemizin, devletimizin başarısı olarak tarihteki yerini alacaktır" dedi.