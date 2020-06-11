İmamoğlu ve Kaftancıoğlu Şükrü Genç'i acı gününde yalnız bırakmadı

Düzenlenen törende CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, siyasi parti temsilcileri, ilçe başkanları, meclis üyeleri Şükrü Genç'i acı gününde yalnız bırakmadı.
GÜMÜŞHANE'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Kıymet Genç’in cenazesinin yarın (11.06.2020) memleketi Gümüşhane'nin Şiran İlçesi Kırıntı Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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