  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 11 Haziran 2020 08:03

İmamoğlu ve Kaftancıoğlu Şükrü Genç'i acı gününde yalnız bırakmadı

Sarıyer Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Genç'in vefat eden annesi Kıymet Genç için Sarıyer’de Rumeli Hisarı'ndaki evinin önünde helallik alındı.

İmamoğlu ve Kaftancıoğlu Şükrü Genç'i acı gününde yalnız bırakmadı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Düzenlenen törende CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, siyasi parti temsilcileri, ilçe başkanları, meclis üyeleri Şükrü Genç'i acı gününde yalnız bırakmadı.

GÜMÜŞHANE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Kıymet Genç’in cenazesinin yarın (11.06.2020) memleketi Gümüşhane'nin Şiran  İlçesi Kırıntı Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sarıyer , istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , sarıyer belediyesi , şükrü genç , ekrem imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM