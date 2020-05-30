İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: ''Utanıyorum!''

Yedikule Surları’nın gezilemez halde olmasından utanç duyduğunu belirten İmamoğlu, “Bu surlar, bu şehrin en tarihi sınırı ve fethin de simgesi. Fetih, bu surları aşarak elde ettiğimiz bir başarı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin tarihi sembol mekanları Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı ve Tarihi Yarımada’daki Yedikule Surları’nın Altınkapı girişinde incelemelerde bulundu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, “Yıllardır ihmal edilmiş alanlar” olarak nitelediği tarihi yapılarla ve yapılacak restorasyon işlemleriyle ilgili İmamoğlu’na teknik bilgiler verdi. Gezdiği alanların bakımsız görüntüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getiren İmamoğlu, Altınkapı önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“BU SURLAR, FETHİN SİMGESİ”

“Öneriler, fikirler, mülkiyetler üzerinde bir yorum yapalım. Burada birkaç adım oluşturmak adına bunu söylüyorum. Bakalım ki; nereden nereye kadar burayı gezilebilir hale getirebiliriz, en azında bir yerden başlamak adına. Belli ölçekte de olsa, artık insanları burada gezdirmemiz lazım. Şu surların yıllardır gezilmemesi, büyük bir utanç. Utanıyorum ben yani. Hep uzaktan izledik bu surları. Bu surlar, bu şehrin en tarihi sınırı ve fethin de simgesi. Fetih, bu surları aşarak elde ettiğimiz bir başarı. Bir meydan muhaberesi değil bu; bir fetih.”