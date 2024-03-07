İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti''

DEM Parti'yi hedef alan CHP Afyonkarahisar Adayı Burcu Köksal'a yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Ya kendine iş bulacak ya başka parti bulacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde DEM Parti'yi hedef almıştı. Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.

İstanbul Bakırköy'de bir açılışta konuşan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , Köksal'ın bu sözlerine çok sert yanıt vererek şunları söyledi:

"Ayşegül başkan diyebilir ki hayır ben seni geçeceğim diyebilir, gurur duyarım, başkası da geçebilir ama biraz zor onu söyleyeyim de o konuda iddialıyım. Ama espri tabi inşallah geçerler ama bakın insan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP’liyim ama bu şehrin her insanına hizmet ediyor. Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!"

Bakırköy Cumhuriyet meydanı açıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Burada bir market vardı. Dedim, ‘Kardeşim, bu, buradan kalkacak.’ Bizim bir marketin kirasına değil, vatandaşın gönlünün sabit tapusuna ihtiyacımız var” diyerek, eski adı “Özgürlük”, yeni ismi “Cumhuriyet” olan Bakırköy Meydanı’nı hizmete açtı. CHP Genel Başkan yardımcıları Sevgi Kılıç ve Volkan Demir ile vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirilen açılışta konuşan İmamoğlu, “İhmal, ihanet ve israf batağından kurtardığımız İstanbul'u; icraatla, hizmetle ve yatırımla buluşturduk ve onlarla kucaklaştırdık. Geliştirdik, güçlendirdik. Devam ediyoruz. Biz, söz veren ve yapanlardanız. Geçmişimiz, Allah'a şükür, tertemiz. Tutulmamış sözler, boş vaatler bizim geçmişimizde olmadı, olmayacak. İhanetler, ihmaller olmadı; olmayacak. İsraf, yolsuzluk olmadı; olmayacak. Geçmişimiz temiz, geleceğimiz de Allah'a şükür güneş gibi şeffaf ve aydınlık” ifadelerini kullandı.

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın, “Seçilirsem DEM hariç, bütün partilere kapım açık” sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, “İnsan ayırt etmemek, her şeyin önünde. Ben CHP'liyim. Ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına, her siyasi görüşten olan insanına hizmet ediyorum. ‘Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm’ diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok. Biz, insan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya; ‘vatan haini’, ‘terörist’... Hani hatırlayın; Büyükşehir Belediyesi ‘terörist’ doluydu! Hani? Bunu diyenle bu akıl, aynı akıl. Öyle yok. Öyle yağma yok. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplarken herkesi kucakladı, çağırdı ya, o kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir kardeşim. Bu kadar net” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) baştan aşağı yenilediği, eski adı “Özgürlük”, yeni ismi “Cumhuriyet” olan Bakırköy Meydanı; CHP Genel Başkan yardımcıları Sevgi Kılıç, Volkan Demir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekili Zeynel Emre, CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

“İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDA MEYDANLARIN ADI VARDI, AMA KENDİSİ YOKTU”

“Bakırköy Özgürlük Meydanı ve Çevresi Düzenleme Açılışı Töreni’nde konuşan İmamoğlu, “Yola çıktığımızda, birçok kavramla yeni nesil belediyeciliği, şehirlerimize olan hizmeti, güçlü bir seviyeye çıkartma konusunda kararlıydık. Ama özellikle İstanbul'u meydanlarına kavuşturmak ve meydanlarını da özgürleştirme kavramı, bizim için çok önemli bir yerde duruyordu. İstanbul'un dört bir yanında meydanların adı vardı, ama açıkçası kendisi yoktu. Ya bir işgal altında ya böyle bir karman çorman, kapalı vesaire bir durumdaydı. Bu noktada şehrin en önemli buluşma noktaları olması gereken meydanlar, kimliksiz ve kullanışsız haldeydi. Meydanları bu anlamda insansız hale getirme politikalarıyla, fiilen aslında meydan kavramını da yitirmiş alanlardı. İstanbul, 5 yıldır bu alanda, sizler de şahitlik ediyorsunuz ki, bir zihniyet devrimi yaşıyor. Ve Bakırköy'ün eski adıyla ‘Özgürlük’; o da çok güzel, yeni adıyla ‘Cumhuriyet’; o daha da başka güzel. Cumhuriyet Meydanı da dahil olmak üzere, 100’ncü yılında Cumhuriyetin ismiyle yüzyıllar yaşasın inşallah. Dünya var oldukça yaşasın” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZI DİNLEMEDEN, TEK BİR ADIM DAHİ ATMIYORUZ”

“Bugüne kadar, tam 21 meydanı düzenledik ve vatandaşlarımızın hizmetine açtık” bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Biz, vatandaşlarımızı dinlemeden, tek bir adım dahi atmıyoruz. Bu sayede İstanbul'da hayatı kolaylaştırıyoruz ve güzelleştiriyoruz. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı ve çevresini de sizlerin yönlendirmesiyle, hak ettiği değere kavuşturduk. Meydanın bir bölümünü yayalaştırdık. Çevre düzenlemesini yaptık. Meydana çok değerli yeşil alanlar kazandırdık. Cumhuriyet Meydanı'nı, adeta bir kültür ve etkinlik merkezi olacak şekilde tasarladık. Yeni hali ile meydan, buradaki sosyal hayatın çok değerli, aynı zamanda çok aktif bir parçası olacak” şeklinde konuştu. Dönemin Bakırköy Kaymakamı ve Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’na meydanın yapımına sundukları katkılardan dolayı teşekkür eden İmamoğlu, “Kaymakamlığın gösterdiği anlayışla, biz buradaki kaymakamlığa başka bir yer verdik. Burada devraldığımız yere de bina değil, meydan yaparak değişimi sağladık. Ve şehrin en kalabalık noktasına, nefes aldırdık. Buraya geldiğimde, biliyorsunuz burada bir market vardı. Dedim, ‘Kardeşim, bu, buradan kalkacak.’ Yani bizim bir marketin kirasına değil, vatandaşın gönlünün sabit tapusuna ihtiyacımız var. Bir anlaşmayla, kendilerini buradan naklettik başka bir yere ve inşallah burada güzel bir alanda hizmetinize sunduk” dedi.

“BAKIRKÖY'E ONLARIN 25 YILDA YAPTIKLARI İYİLİKLERİN 10 KATINI 5 YILDA YAPTIK”

5 yılda yaptıkları çalışmalarla Bakırköy’ün ihmal edilmiş birçok sorununu çözdüklerini belirten İmamoğlu, “İddialı bir şey diyeceğim. 25 yıl ihmal edilen Bakırköy'de, 25 yılda Bakırköy'e yapılan -iyilik anlamında, kötülük değil- iyiliklerin 10 katını 5 yılda yaptık. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Ben bir yönüyle Bakırköylüyüm. Çünkü, hayatım buralarda geçti. Güngören, Bahçelievler, oralarda yaşıyor ve iş yerim varken, buraya bağlıydı. Bilmezsiniz ama ben Bakırköyspor'a bile yöneticilik yaptım. Bazen diyorlar ki, ‘Elinin değmediği bir yer var mı?’ Ben biraz koşturan adamım. Vallahi her yere koşturmaya devamlı çaba gösterdim. Yıllarca Büyükşehir Belediyesi’nin yok saydığı ilçelerden birisi olan Bakırköy, 2019’dan bu yana -İstanbul'un diğer bütün ilçelerini ayırt etmiyoruz- Bahçelievler'le, Güngören'le eşit muamele görüyor. Özel muamele değil, eşit muamele görüyor” şeklinde konuştu.

“BİLDİĞİNİZ GİBİ DAVET EDİLMİYORUM”

Bakırköy'de ulaşımı kolaylaştıracak olan Ataköy-İkitelli metro hattını 18 Mart’ta açacaklarının müjdesini veren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu arada Ulaştırma Bakanlığı da Bakırköy-Kirazlı metrosunu açıyor. Bakırköy Meydanı’ndan da durağı geçiyor. Bu hattı zamanında bakanlığa, o dönemin belediye yönetimi demiş ki, ‘Biz yapamıyoruz, siz yapın.’ Bakanlık almış. Epeydir bir inşaatı sürdü, biliyorsunuz. Bakırköy-Kirazlı hattı ayın 10’unda onunda açılıyor diye biliyorum. Bu hafta sonu. Ama şöyle bir özelliği var: Birincisi; ben yine, bildiğiniz gibi davet edilmiyorum. Önemli değil. İkincisi; daha da önemlisi, bu metro hattı işletmesi bize devroluyor. Yani biz işleteceğiz. Ama bir şey eksik. Bunu bilsinler. Bakın; bu metro hattı yapılırken, belediyeyle olan sözleşmesi gereği, bu metro hattının araçlarını da bakanlığın alması gerekiyordu. Ama almadı. Defalarca yazmamıza rağmen alınmadı. Araçları almadan bize devredildiği için, ilk etapta kısıtlı araç sayısıyla başlayacak. Ama hızlıca, inşallah o eksiği tamamlayacağız. Biraz zaman alacak. Ama almadılar. Yaparız. Allah'ın izniyle onu da yaparız.”

“BAKALIM PARASINI NASIL KESECEKLER?”

“Bir başka konu; bu, daha da ilginç ve trajikomik” diyen İmamoğlu, “Aynı şekilde Başakşehir-Kayaşehir metrosuyla, karşıda Sabiha Gökçen metrosunu, yine bakanlık yaptı, bize devretti. Eskiden bu devirler şöyle oluyordu. Devrediliyordu. Oradaki bilet paraları üzerinden tahsilatı yapılıyordu. En az 16, 17, 18 senede tahsilat süresi oluyordu. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Tam 5,5 milyar lira. Geçen sene teslim ettiler bize. 10 ayda parasını kestiler bizden. 10 ay. 5,5 milyar lira. Madem 10 ayda kesecektin, bari açılışına davet et. ‘Parasını o veriyor’ de yani. Onu da demiyorlar. Şimdi burada, bu açılışı yapacaklar. Bakalım parasını nasıl kesecekler? Göreceğiz. Bir de bu memleketin parası bu para değil mi? Yani devletin parası. Biri bakanlık, birisi İBB. Niye? ‘Orada İmamoğlu var. Cumhuriyet Halk Partisi’ni zora düşürelim.’ Ya bizi zora düşüremezsiniz kardeşim. Düşüremezsiniz, yapmayın. Sadece ve sadece bu tavırlarınızla bizi zora düşürmüyorsunuz ama kendinizi küçük düşürüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“EFENDİM ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI'NIN, YOK ÜSKÜDAR, HADİ ESENLER'İN, ŞUNUN, BUNUN…”

İBB’nin Bakırköy’deki hizmetlerinin özetini sunan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Florya'da ‘başkanlık konutu’ olduğunu, Başkan olduktan sonra öğrendim. Dediler ki, ‘Size konutu gezdirelim.’ Gittim. Bir belediye başkanlığı konutu var. Tamam. Olimpik yüzme havuzu var. O da güzel. Ofisi var, şusu var, busu var. 80 bin metrekare alan. Tabii orada aynı zamanda 12 tane de başka konutlar var. ‘Bunlar kimin’ dedim. Başladılar saymaya. Efendim Ümraniye Belediye Başkanı'nın, yok Üsküdar, hadi Esenler'in, şunun, bunun… Neyse. Hadi verdiniz. Ya Allah'tan korkun; bari Bakırköy Belediye Başkanı’na deyin ki, ‘Sen de gel, burada kal.’ Ona bile dememişler. CHP'li ya. Bu olmaz. Biz orayı, İstanbul Planlama Ajansı yaptık. İstanbul'un geleceğini konuşuyoruz orada halkımızla. O ofislerde, pırlanta gibi akademisyenler, hocalarımız, bilim insanları çalışıyor. Ve burada İstanbul Kent Araştırmaları Kitaplığı yaptık. Mutlaka gidin, o güzel kütüphaneyi görün. Gençler her gün orada. Yüzme havuzunu da olağanüstü bir konferans merkezi yaptılar. Dediler ki, ‘Yüzme havuzu, artık bilgi havuzu oldu’ ve o şekilde hizmet ediyor.”

“BÜTÜN BUNLAR NASIL OLUYOR BİLİYOR MUSUNUZ?”

“Bütün bunlar nasıl oluyor biliyor musunuz? Çok iyi bir ekiple, uzmanların, bilim insanlarının yol göstericiliğiyle oluyor. Ekrem İmamoğlu her şeyi bilmez; bilemez zaten. Mümkün değil. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi; başarmak için çalışkan olmaktan başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Çok çalıştık. Özgüvenle çalıştık. Bir avuç insan için değil, 16 milyon insan için çalıştık. Bir kişinin tensipleriyle, buyruklarıyla değil; 16 milyonun istek ve talepleriyle hareket ettik. İnsanımızı düşündük. Sevgili dostlar; partizanlığı söküp attık. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi'nin has evladıyım. En çok çalışan insan olmak için de gayret ediyorum. Ben diyorum ki, ‘Ben çok çalışıyorum. En çok çalışan ben olacağım. Ayşegül Başkan diyebilir ki, ‘Hayır Başkanım, ben seni geçeceğim.’ Gurur duyarım. Geçsin. Başkası da geçebilir. Hani biraz zor; onu söyleyeyim de. O konuda iddialıyım. Ama espri tabii. İnşallah geçerler.”

‘BEN BELEDİYE BAŞKANI OLURSAM, ŞU PARTİLİLERİ BELEDİYEYE ALMAM, ŞU PARTİLİLER HARİÇ ŞUNLARLA GÖRÜŞÜRÜM’ DİYEN YA KENDİNE BAŞKA BİR İŞ BULACAK YA DA BAŞKA PARTİ BULACAK”

“Ama bakın; insan ayırt etmemek, her şeyin önünde. Ben CHP'liyim. Ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her siyasi görüşten olan insanına. ‘Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm’ diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok. Biz, insan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya; ‘vatan haini’, ‘terörist’... Hani hatırlayın; Büyükşehir Belediyesi ‘terörist’ doluydu! Hani? Bunu diyenle bu akıl, aynı akıl. Öyle yok. Öyle yağma yok. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplarken herkesi kucakladı, çağırdı ya, o kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir kardeşim. Bu kadar net.”

“BİZ, SÖZ VEREN VE YAPANLARDANIZ”

“İhmal, ihanet ve israf batağından kurtardığımız İstanbul'u; icraatla, hizmetle ve yatırımla buluşturduk ve onlarla kucaklaştırdık. Geliştirdik, güçlendirdik, devam ediyoruz. Biz, söz veren ve yapanlardanız. Geçmişimiz, Allah'a şükür, tertemiz. Tutulmamış sözler, boş vaatler bizim geçmişimizde olmadı, olmayacak. İhanetler, ihmaller olmadı; olmayacak. İsraf, yolsuzluk olmadı; olmayacak. Geçmişimiz temiz, geleceğimiz de Allah'a şükür güneş gibi şeffaf ve aydınlık. Hep birlikte o aydınlık geleceğe yürümeye hazır mıyız? ‘İstanbul benimdir, bizimdir’ diyen anlayışa karşı; ‘İstanbul hepimizindir, 16 milyonundur’ diyenler kazanacak mı? Bakırköy'de Ayşegül Başkan’ın yanında, ekibiyle birlikte, coşa coşa, güler yüzle, herkese iyi niyetimizi, güzelliğimizi, kalplerimizdeki sevgiyi kucaklamayı, bir kişiyi bile dışarıda bırakmamayı kendisine ilke edecek olan Bakırköylülerin tamamı, bu yolculuğa hazır mı? Ayşegül Başkan’la hazır mı? Ekrem İmamoğlu’yla hazır mı? O zaman, bu güzel meydan coşkunuzu arttırsın, bu güzel meydan demokrasi duygunuzu artırsın, bu güzel meydan Cumhuriyete bağlılığınızı arttırsın, bu güzel meydan Atatürk coşkunuzu arttırsın. Hep birlikte ne yapıyoruz? Tam yol ileri diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.”

ÇELİK: “MEYDAN, BAKIRKÖY'E YAKIŞAN BİR HALE GELDİ”

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik de kurdele kesimi öncesinde yaptığı konuşmada, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bakırköy Meydanı, çocukluğumuzun, gençliğimizin Özgürlük Meydanı. Bahçelievler'den buraya 19 Mayıs yürüyüşleri gerçekleştirdik, Cumhuriyet yürüyüşleri gerçekleştirdik. Cumhuriyet Bayramlarını kutladık burada sizlerle birlikte. Şimdi meydanımız çok güzel bir görünüme kavuştu. Bakırköy'e yakışan bir hale geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na kocaman bir teşekkür eder miyiz Cumhuriyet Meydanı için? Ayşegül Ovalıoğlu Başkanımız da 31 Mart'tan sonra Bakırköy'de, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla birlikte Bakırköy'e çok güzel hizmetler sunacaklar. O zaman başkanlarımıza da 31 Mart'ta büyük bir teşekkür edecek miyiz? Gençliğimizin, çocukluğumuzun Özgürlük Meydanı, bugünün Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy'e, Bakırköy'ümüze hayırlı uğurlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde nice cumhuriyetleri bu meydanda kutlamak dileğiyle, hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.”

PROJE, TAHMİNİ BİTİŞ TARİHİNDEN ÖNCE TAMAMLANDI

İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla yeni çehresine kavuşan Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, toplam 30 bin metrekare alandan oluşuyor. Meydan, 26 bin metrekare sert zemin, 4 bin metrekare yeşil alandan meydana geliyor. Projede, 18 bin metrekare meydan düzenleme alanı olurken, meydan çevresi düzenlemesi ise 12 bin metrekareye yayılıyor. Meydan içinde 300 metrekare büyüklüğünde bir de sergi alanı yapıldı. 18 Ocak 2023 tarihinde başlanılan proje, tahmini bitiş tarihinden önce tamamlandı. Meydanda BELTUR Kafe, Halk Ekmek, İstanbul Çiçekçisi, zabıta ve Çözüm Merkezi hizmet verecek.