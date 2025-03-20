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İstanbul Büyükşehir Belediyesi suçlamalara tek tek yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi suçlamalara tek tek yanıt verdi
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İBB Basın Danışmanlığı, İBB'ye başlatılan soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara 7 başlıkta yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ''terör'' ve ''yolsuzluk'' iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporlarının incelenmesinin ardından Ekrem İmamoğlu’nun ortaklarından biri olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye el konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı, soruşturmaya yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

7 başlıkta iddialara yanıt verilen açıklamaya "Yalanlar ve gerçekler" başlığı kullanıldı.

Açıklamada, Medya A.Ş yöneticisinin yurtdışına kaçtığı iddialarına ilişkin, "Operasyon haberinin ardından, dönüş biletini erkene alarak ülkeye dönme kararı almıştır ve ifade vermeye hazırdır" denildi.

İBB'den yapılan açıklama şöyle:

İDDİA: "LÜKS KONUT"

Yalan: "Lüks içinde yaşıyordu, haksız kazançla elde ettiği paralarla satın aldığı milyonluk villada gözaltına alındı."

Gerçek: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte, mülkiyeti İBB’ye ait olan Sarıyer’deki başkanlık konutunda yaşamaktadır. Daha önce bir vakfa tahsis edilen bu taşınmaz, Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye kazandırılmış ve kendisinden sonraki başkanların da kullanabilmesi için, başkanlık konutu olarak düzenlenmiştir. Tıpkı 2019 öncesinde, iktidar partisinin belediye başkanlarına tahsis edilen ve içerisinde lüks villaların bulunduğu Florya’daki yerleşkenin, Ekrem İmamoğlu'nun direktifiyle İstanbul Planlama Ajansı’na (İPA) tahsis edilmesi ve İstanbul halkının kullanımına açılması gibi.

İDDA: MEDYA A.Ş. VE KÜLTÜR A.Ş. ÜZERİNDEN USULSÜZ İHALELER YAPILDI

Yalan: "Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden usulsüz ihaleler yapıldı, bazı kişilere özel işler verildi; projeler ya tamamlanmadı ya da yarım bırakıldı."

Gerçek: Her iki İBB iştirak şirketi de defalarca Sayıştay denetiminden geçmiştir. Müfettişlere tahsis edilen odalar sürekli dolu olmuş, yapılan tüm incelemelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve sözleşmeler defalarca denetlenmiştir. Mülkiye ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan ayrı incelemelerde de herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.

ANCAK; Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla kendisinden önceki dönemle ilgili yapılan iç denetimler sonucunda tespit edilen yüzlerce milyar TL’lik usulsüzlük dosyalarına, İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuştur. Bu dosyalar, İBB’ye ait arazilerin düşük bedellerle belli kişilere satılıp, sonrasında yüksek fiyatlarla İBB tarafından tekrar satın alınması, kişilere özel milyon dolarlık burslar, özel araç tahsisleri ve siyasi faaliyetlerde yapılan harcamaları gibi yolsuzluklar içermektedir. Ancak bu dosyaların akıbeti halen bilinmemektedir.

İDDİA: TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM EDİLDİ

Yalan: "Terör örgütüne yardım edildi, örgüt mensupları ve sempatizanları İPA ve BİMTAŞ bünyesinde işe alındı".

Gerçek: Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, bu tür suçlamalarla daha önce de karşı karşıya kalmış, tüm yargı süreçlerinden aklanarak çıkmıştır. İBB'de "700 terörist var" iddiası öne sürülmüş, ancak bu kapsamda sadece 41 kişi yargılanmış ve tamamı beraat etmiştir. Dönemin İçişleri Bakanı, bu iddiaları "Siyasi olarak yapmak zorundaydık" diyerek itiraf etmiştir. İBB’de işe alımlar, büyük bir titizlikle yürütülmekte olup, adaylardan yalnızca sabıka kaydı değil, güvenlik soruşturması da talep edilmektedir. Valilik onayı olmadan hiçbir personel işe alınmamaktadır.

İDDİA: BAZI İŞ İNSANLARINA ŞANTAJ YAPILDI

Yalan: "Belediye encümeninden zorla karar çıkartarak bazı iş insanlarına şantaj yapıldı."

Gerçek: Encümen kararları, İBB Meclisi’nin denetimine tabidir. Bu konuda bugüne kadar muhalefet partileri tarafından herhangi bir itiraz ya da iddia ortaya atılmamıştır.

İDDİA: MEDYA A.Ş. YÖNETİCİSİ YURTDIŞINA KAÇTI

Yalan: "Medya A.Ş yöneticisi yurtdışına kaçtı."

Gerçek: Medya A.Ş Yöneticisi E.G, yıllık izin formunu doldurarak, annesiyle birlikte yurt dışına tatile gitmiştir. Operasyon haberinin ardından, dönüş biletini erkene alarak ülkeye dönme kararı almıştır ve ifade vermeye hazırdır.

İDDİA: VERİLER ŞANTAJ İÇİN KULLANILDI

Yalan: "İBB imkanlarıyla kişisel veriler hukuka aykırı şekilde toplandı ve şantaj için kullanıldı."

Gerçek: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu sorumluluğunu en hassas şekilde gözetmiş ve en küçük konuda dahi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hareket edilmesini istemiş, bu konuda hassas bir yöneticidir. Adli makamların talep ettiği durumlar haricinde, hiçbir veri paylaşılmamıştır.

İDDİA: İPA'DA PARALEL YAPI KURULDU

Yalan: İPA paralel  bir yapı kurarak istatistikleri manipüle ediyor”

Gerçek: İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) düzenli olarak yayınladığı yaşam maliyeti araştırmaları İTO’nun açıkladığı verilerle örtüşmekte olup İstanbul özelinde yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bilimsel metotlarla hazırlanan çalışmalar, alanında uzman akademisyenlerin yönetiminde gerçekleştirilmektedir."

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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