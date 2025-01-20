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İstanbul Küçükçekmece Dernekler Federasyonu (İSKÜDEF) kuruldu

İstanbul Küçükçekmece Dernekler Federasyonu (İSKÜDEF) kuruldu
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İstanbul Küçükçekmece Dernekler Federasyonu (İSKÜDEF), kuruluş kahvaltısını geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Kahvaltıya Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yanı sıra sıra siyasi parti başkanları ve çok sayıda davetli programa katılarak dayanışma ve birlik mesajı verdi.

İstanbul Küçükçekmece Dernekler Federasyonu, düzenlenen kuruluş programıyla resmen faaliyetlerine başladı. 

Düzenlenen kahvaltı programında konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, sivil toplum kuruluşlarının ilçedeki önem ve katkılarına vurgu yaptı.

Erdem:“Aktif bir sivil toplum yapısı oluşturacağız”

İSKÜDEF Başkanı Bayram Erdem, federasyonun kuruluş amacını ve hedeflerini anlatarak, “Toplumun ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde karşılamak, yerel düzeyde çeşitli çözümler üretmek ve Küçükçekmece'yi daha güçlü bir şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza hız kazandıracağız”dedi. Erdem, federasyonun toplum yararını öncelikli hedef olarak belirlediğini ve insana değer veren bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayarak, üye derneklerin kurumsal kimlik kazanması, toplumsal ilişkilerin geliştirilmesi, sağlık, eğitim, spor, kültür ve sanat gibi alanlarda organizasyonlar düzenleyerek aktif bir sivil toplum yapısı oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Programda siyasi parti başkanları da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak emeklerinden dolayı Bayram Erdem’e teşekkür etti.

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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