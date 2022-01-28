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İstanbul'daki kar yağışı barajlara yaradı

İstanbul'daki kar yağışı barajlara yaradı

İstanbul'da yazın kuraklık haberlerinin ardından gelen yoğun kar yağışı barajları da doldurdu. Barajlarda doluluk oranı yüzde 54,64'e ulaştı.

İstanbul'da yoğun kar yağışının ardından barajların doluluk oranı yüzde 54.64 olarak ölçüldü. Geçen yıl 27 Ocak tarihinde 297,27 milyon metreküp olan su miktarı, 27 Ocak 2022'de bu oran 474,64 milyon metreküpe ulaştı.

İstanbul'un içme suyu kaynaklarındaki su miktarı da Alibey yüzde 35,01, Ömerli yüzde 76,07, Terkos yüzde 49,92, Istırancalar yüzde 70,42, Sazlıdere yüzde 23,09, Elmalı yüzde 74,29 ve Darlık Barajı yüzde 53,09 olarak ölçüldü.

 

Etiketler istanbul barajları son durum barajlardaki son durum
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