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İstanbul’un yeni yerli üretim otobüsleri yollarda

İstanbul’un yeni yerli üretim otobüsleri yollarda
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İBB'nin köklü kurumu İETT'nin İstanbul’a kazandırdığı yeni otobüsler hizmete alınmaya devam ediyor. Yeni, güçlü, konforlu ve yerli üretim otobüsler İstanbul yollarına çıktı.

İstanbul toplu ulaşımında en büyük role sahip olan İETT,  yatırımlarına hızla devam ediyor.

YENİ ARAÇLAR HİZMET VERMEYE BAŞLADI

İstanbul’un filosuna katılan 252 adet yeni metrobüsten sonra otobüs filosuna yeni dahil edilmek için satın alınan 150 otobüs de partiler halinde filoya dahil olarak hizmet vermeye başladı.

Filoya gelen ilk otobüsler;

80 / Kazlıçeşme – Eminönü

32T / Cevatpaşa – Taksim

48K / Kemerburgaz – Ağaçlı Köyü

80T / Kazlıçeşme – Taksim

85C / Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa – Kazlıçeşme

MK97 / Çavuşpaşa – Zeytinburnu

MR10 / Zeytinburnu – Kazlıçeşme

MR11 / Kazlıçeşme – Topkapı gibi hatlarda hizmet vermeye başladı. 

Önümüzdeki günlerde gelecek yeni otobüslerin de Avrupa Yakası’nın diğer bölgelerinde ve Anadolu Yakası’nda hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

YENİ OTOBÜSLERİN ÖZELLİKLERİ

Yeni araçlar 12 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli, 300 beygir gücünde. Araçlar ayrıca Dijital Kamera Ayna sistemi, Anlık Şoför Duygu Durum Analizi ve Yolcu Sayma Sistemleri, Elektronik Fren ve Dijital Sürücü Ekranlarına sahip. Aynı zamanda araç verilerini anlık olarak Filo Yönetim Merkezi ile paylaşabilen, Şoför Kaza Uyarı Donanımları bulunan, Telemetri Sistemi ve Sürücü İçin Görüş Kameraları olan araçlar, İstanbulluların hizmetinde olacak.

 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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