Kartal Belediye Başkanı Yüksel, yeni eğitim öğretim yılı açılışında öğrencileri yalnız bırakmadı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlaması nedeniyle Kartal Gürbüz Bora İlkokulu’nda Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene katılarak öğrenci, öğretmen, idareci ve velilere başarılar diledi.

Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’nın yanı sıra, Garnizon Komutanı Dr. Mühendis Albay Cihat Eryiğit, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal’da siyasi partilerin temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin de katıldığı tören, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un mesajının okunmasıyla devam eden tören, minik öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterileri ve şiir dinletileri ile devam etti.

Protokolün ve velilerin ilgiyle izlediği gösterilerin ardından 4. ve 1. Sınıf öğrencilerinin yer aldığı bayrak devir teslimi gerçekleştirildi.

Tören; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ilçe protokolünün sembolik olarak ders zili çalmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Kaymakam Edip Çakıcı ile birlikte ana sınıfında başlamak üzere sınıfları ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocuklara hediye vererek onlarla sohbet etti.

Başkan Yüksel, Gürbüz Bora İlkokulu’nda düzenlenen törenin ardından Hesna Gündeş İlkokulu, Selma Akay Ortaokulu ve İbrahim Saime Zıpkın İlkokulu’nu da ziyaret ederek ders başı yapan çocuklara yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yüksel, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kartal Belediyesi Kreşlerinde İlk Gün Heyecanı

Kartal Belediye Başkanı, günün son ziyaretini ise Kartal Belediyesi’ne bağlı Merkez Kreşe gerçekleştirdi. Okul öncesi eğitim alan çocuklarla bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, minik öğrencilere başarılı ve eğlenceli bir yıl diledi.

Öte yandan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları da Kartal Belediyesi’ne bağlı tüm kreşleri ziyaret ederek öğrenci ve velilerle yakından ilgilendi. Kreşler Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı İmam Aydın, ziyaretlerde yaptığı konuşmada; "Eğitim, çocuklarımızın geleceği için en önemli temel taşlardan biridir. Bu nedenle, Kartal Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz destek ve önem hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Yeni eğitim döneminin tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.