Kartal Belediyesi Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel Futbol Turnuvası’nın Şampiyonu Kara Kartallar

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet’in ilanının 100. Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen U12 Futbol Turnuvası sona erdi. Zorlu karşılaşmaların yaşandığı ve yağmura rağmen devam eden maçlarda birincilik kupasını Beşiktaş kazandı. Final maçında Galatasaray ile eşleşen Kara Kartallar attıkları goller ile turnuvanın galibi olmayı başardı.

Kartal İBB Yakacık Stadı’nda 3 gün boyunca gerçekleştirilen ve üç farklı ülkeden 10 takımın yer aldığı turnuvada ikinciliği Galatasaray takımı alırken, Bulgaristan’dan katılan Spartak Varna takımı üçüncü oldu. Turnuvanın en centilmen takımı Pendik Spor olurken, en değerli oyuncu ödülünü ise Beşiktaş takımından Ömer Sinacı aldı. Futbol severlerin hava muhalefetine rağmen ilgi gösterdiği ve tribünlerden yoğun şekilde desteklediği turnuvada rakiplerini yenerek kupaya uzanan Beşiktaş takımına madalya ve kupalarını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen takdim etti.

29 Ekim 1923’te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl kutlamaları kapsamında 31 Ekim günü başlayan U12 Futbol Turnuvası muhteşem bir finalle sona erdi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığını ve zorlu lig maçlarını aratmayan pozisyonlara sahne olan turnuva İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yakacık Stadı’nda düzenlendi. 3 gün süren turnuvanın son günü ise yağmurun azizliğine uğradı ancak çocuklar yağışa rağmen maçlara devam ederek sahada ter döktü. İlk maçı 31 Ekim’de Beşiktaş ve Kartal Karması arasında oynanan U12 Futbol Turnuvası’nda Cerno More Varna – Fenerbahçe arasında da özel bir gösteri maçı düzenlendi. Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğü ile biten maçın ardından Spartak Varna ve Pendik Spor arasında 3.’lük; Beşiktaş ile Galatasaray arasında ise final maçı oynandı. Berabere biten Spartak Varna ile Pendik Spor maçının galibi penaltılar ile belirlendi ve Sprtak Varna takımı, Kartal Belediyesi Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel Futbol Turnuvası’nda 3. oldu.

Turnuvada Kazananlar Kupa ve Madalyalarını Aldı

Zorlu final karşılaşmasında ise hem sahada hem de tribünde heyecan tavan yaptı ve kıyasıya mücadelenin ardından kupaya uzanan taraf 3-1 lük skor ile Beşiktaş oldu. Oynanan son maçın ardından kupa ve madalya töreni yapıldı.

Turnuvanın final karşılaşmasını yöneten Fifa kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel ve yardımcılarına Öz Balkangücü Derneği Başkanı Fikret Poyrazoğlu tarafından plaket takdim edildi. Turnuvaya katılarak Fenerbahçe ile oynayan Cerno More Varna takımına madalyalarını Bulgaristan’ın İstanbul Konsolosluğu Ticari Ataşesi Ventseslav Petrov takdim etti. Final oynayarak 2. olan Galataray takımı ve turnuvanın en centilmen takımı seçilen Pendik Spor kupasını Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Deniz Şahin’in elinden aldı. Turnuvada en değerli oyuncu seçilen Beşiktaş takımından Ömer Sinacı da ödül aldı. Turnuvada 3. olan Spartak Varna takımına kupasını ise Kartal Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Nasır Süleymanoğlu takdim etti. Kupa töreninde rakiplerini saf dışı bırakarak 1. olan Beşiktaş takımına ise şampiyonluk kupasını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen takdim etti. Oyuncuları tek tek tebrik ederek madalyalarını ve kupalarını takdim eden Türkmen, futbolcu çocukların sevincine ortak oldu. Tribünlerin de müthiş destek verdiği turnuva toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi