Kartal Belediyesi'nden unutulmaz 19 Mayıs kutlaması

Kartal Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 105’inci yılında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla uzun yıllar unutulmayacak bir kutlamaya ev sahipliği yaptı.

Kutlamalarda, binlerce Kartallı her yıl olduğu gibi kortej yürüyüşüyle 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Kartal’da 19 Mayıs kutlamaları ünlü sanatçı Derya Uluğ’un sahne aldığı konser ile doruğa çıktı.

19 Mayıs kutlamaları Kartal’da gün boyu devam etti

Kartal’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gün boyu devam etti. 19 Mayıs kutlamaları kapsamında günün ilk etkinliğinde, Atalar Spor Kompleksi’nde Ayak Tenisi Turnuvası, Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı’nda ise 3x3 Basketbol Turnuvası ile Tenis Turnuvası gerçekleştirildi. Başkan Gökhan Yüksel turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikler kapsamında, basketbol sahasında erkekler 3x3 maçlarını gerçekleştirirken, tenis kortunda da 4 erkek 4 kız olmak üzere 8 sporcu tenis maçı yaptı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de sporculara eşlik ettiği etkinlikte tüm tenis sporcularına katılım madalyaları ve kupaları aileleri tarafından takdim edildi. 3x3 basketbol turnuvasında birinciliği “Birileri Bizi Durdursun”, ikinciliği “Atletik” takımı, üçüncülüğü ise “Red Team” takımları kazandı. Oyuncularına madalyalarını ve kupalarını Kartal Belediyesi birim müdürleri ve meclis üyeleri takdim etti.

Sporculardan Ata’nın onuruna denizde unutulmaz gösteri

Kartal Belediyesi’ne bağlı Dragos Su Sporları Merkezi’nde de 19 Mayıs kutlamaları tüm hızıyla devam etti. Kutlamalar kapsamında önce Gedik Üniversitesi öğrencileri, Öğretim üyesi Güvenç Sorarlı ile birlikte hazırlıklarını tamamlayarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı onuruna bir dalış gerçekleştirdi. 7 dalgıcın hazırlanarak iskeleden gerçekleştirdiği dalışta Ulu Önder Atatürk’ün bir fotoğrafı denizin derinliklerinde açılarak yüzeye çıkartıldı. Dalışın ardından üniversiteden gelen gönüllü gençlere kısa bir dalış eğitim verildi ve ardından dalış yapmaları sağlandı.

Kartal Belediyespor bünyesinde yarışan kürek ve kano sporcuları da bir gösteri gerçekleştirdi. Ellerinde Türk Bayrakları ile denize çıkan sporcular, 19 Mayıs coşkusunu bir kez daha yaşattı.

Binlerce Kartallı, kortej yürüyüşünde sel olup aktı

Kartal’da bayram coşkusu, her sene olduğu gibi, yüzlerce Kartallının bir araya geldiği kortej yürüyüşü ile devam etti. 7’den 70’e yüzlerce Kartallı, ellerinde bayrak ve marşlar eşliğinde Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na kadar coşkuyla yürüdü. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel ile beraber kortej yürüyüşüne katılarak, evlerinin pencere ve balkonlarından kendisini selamlayan Kartallılara el salladı.





Bayram coşkusu, ünlü sanatçı Derya Uluğ konseri ile zirveye ulaştı

Kartal’da, bayram coşkusu ünlü sanatçı Derya Uluğ konseri ile zirveye ulaştı. Sadece Kartal değil, İstanbul’un birçok noktasından yüzlerce kişi, sevilen sanatçının konseri için Kartal Meydanı’nda bir araya geldi. Sanatçı Derya Uluğ, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak; ‘Nefes’, ‘Yansıma’ ve ‘Sana Çıkıyor Yollar’ gibi dillere dolanan şarkılarını seslendirdi. Kartallılar, konser boyunca sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek, unutulmaz anlar yaşadı.

“Daha güzel bir Türkiye umuduyla, daha çok çalışmak zorundayız”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konser sonunda sanatçı Derya Uluğ’a çiçek takdim ederek, “İyi bayramlar Kartal! Sevgili komşularım, 19 Mayıs ruhu Kartal’da yaşamaya devam ediyor ve hepimizin sayesinde yaşamaya devam edecek. Bugün, Kartallı Kazım Meydanı’ndan yine Kartal Meydanı’na doğru yürüdük. 105’inci yılında Atatürk gençliği olarak burada hep beraberiz. Bundan tam 105 yıl önce başlayan bir yürüyüş... Bütün bir vatanı örgütlemek ve emperyalizme baş kaldırmak. Bu uğurda, bu güzel vatanı kurtarmak ve Cumhuriyet’i gerçekleştirmek. Ve bu vatanı, -Tüm ümidim gençliktedir- diyerek gençlere emanet etmek. Tam 105 yıl sonra, çıtayı yükseğe çıkartacak olanlar, sizlersiniz. Hayalleriniz büyük olsun, umutlarınızı yitirmeyin. Daha güzel bir Türkiye umuduyla, daha çok çalışmak zorundayız. Ülkemiz için tek kurtuluş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun ilkeleridir. Bizleri bu gece yalnız bırakmayan kıymetli sanatçımız Derya Uluğ’a ve tüm komşularımıza sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Gecede, Başkan Gökhan Yüksel, U-18 liginde Türkiye Şampiyonu olan Kartal Sporluları sahneye devam etti. Şampiyonluk kupasıyla beraber sahneye çıkan Kartal’ın gururu genç futbolcular, Başkan Gökhan Yüksel’e ve tüm Kartallılara teşekkür etti.



