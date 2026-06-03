Kartal’da Bisikletler Çevre ve Umut İçin Döndü

Kartal Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü ile Çevre ve Sıfır Atık haftalarını anlamlı bir bisiklet turuyla kutladı. Merhum meclis üyesi Umut Daştan anısına düzenlenen etkinlikte çevre bilincine dikkat çekildi.

Kartal Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası ve 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. ‘Atıklar Geri, Pedallar Umut İçin Dönsün’ sloganıyla düzenlenen bisiklet turu, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi merhum Umut Daştan anısına gerçekleştirildi.

Kartal Adalar Motor İskelesi önünden başlayan bisiklet turu, Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü yanındaki amfi alanına kadar sürdü. Sağlıklı bir gelecek, temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir Kartal için düzenlenen bisiklet turunda; bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması, şehir içi hareketliliğin artırılması ve sağlıklı yaşamın desteklenmesine dikkat çekildi. Bisiklet turu geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları Dr. Dilek Kars ve Yasin Ünder, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Özdemir, Kartal Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Özkan Özdemir, meclis üyeleri, Bisikletliler Derneği, Zincirkıran Kadınlar Derneği, İSBİDOS, Velesbist Spor Kulübü, Tufan Pelotonist, Pedalşörler, Pedalüstü Muhabbetler, Engelsiz Pedal, Don Kişot Bisiklet Kolektifi, PAB Perşembe Akşamı Bisikletçileri, Tazı Yapıdrom, Eş Pedal Derneği, Kartal’daki sivil toplum örgütleri ile çok sayıda bisiklet tutkunu ve çevre gönüllüsü katıldı.

Başkan Yüksel: “Bu Bilinci Artırmak İçin Gayretimizi Sürdüreceğiz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm katılımcıların Dünya Bisiklet Günü’nü kutlayarak bisiklet sevdalılarına ve sporculara teşekkür etti. Etkinliği aynı zamanda merhum Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan’ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlediklerini ve anısını yaşatmaktan onur duyduklarını belirtti. Başkan Yüksel, Daştan’ın sporla ve doğayla iç içe yaşayan, insan sevgisini her zaman yansıtan çok kıymetli bir isim olduğunu ifade etti.

Başkan Gökhan Yüksel, 7’den 70’e her yaştan komşunun etkinlikte bir araya gelmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Çevre müdürlüğümüz ve diğer birimlerimizdeki arkadaşlarımızın katkısıyla bu bilinci ve bu sevgiyi artırmak için gayretimizi sürdüreceğiz.” dedi. Programa katılan tüm sporculara, bisiklet sevdalılarına ve komşularına teşekkür etti.

Turun bitiş noktasında merhum Umut Daştan’ın kısa bir biyografisi paylaşıldı ve adına dikilen fidanın sertifikası ailesine teslim edildi.

Anlamlı Ödüller ve Çevre Dostu Sergi

Etkinlik kapsamında katılımcılar için farklı turlarda hediye çekilişleri gerçekleştirildi. İlk turda bisiklet suluğu ve bisiklet zili; ikinci turda bisiklet tamir kiti ve basket topu; üçüncü turda ise bisiklet sırt çantası, bisikletçi kaskı, çift kişilik yemek kartı ve bisiklet çekilişi yapıldı. Çekilişler, etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Özdemir ve grubunun müzik dinletisi sunduğu programda, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin geri dönüşüm kağıtlarından hazırladığı “Ağaçtan Sanata ‘Hayatın Sessiz Hafızası – Hayat Ağacı’” adlı sergi de büyük beğeni topladı.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Resim Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan, Küratörlüğünü Murat Havan’ın, koordinatörlüğünü ise Onur Aydın’ın üstlendiği “Ağaçtan Sanata ‘Hayatın Sessiz Hafızası – Hayat Ağacı’” adlı sergi ve atölye çalışması da gerçekleştirildi. 9-16 yaş arası öğrencilerin hazırladığı, geri dönüşüm atık kâğıtlardan sanata dönüştürülen eserlerin yer aldığı sergi, çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve yaşam temalarını sanatla buluşturdu.

Pazarama hediye kuponu, Mavi Sandal yemek kartı ve Nevada içecek ikramı ile etkinliğe destek verirken, Bibisiklet de kiralık bisikletlerini etkinlik süresince ücretsiz olarak kullanıma sunarak organizasyona katkı sağladı. Kartal Belediyesi Aşevi de katılımcılara ikramlarda bulundu.