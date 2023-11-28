Kartal’da Cumhuriyetin 100. yıl coşkusu, şiir ve türkülerle bir kez daha yaşandı

Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamalarında, Kartal’da unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapan Kartal Belediyesi, tiyatrocu Gürsel Fırat ve sevilen sanatçı Arif Tilkan’ın sanatseverler ile buluştuğu, ‘Şarkılarla, Şiirlerle Cumhuriyetimizin 100. Yılına Dair’ konserine ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamalarında, Kartal’da unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapan Kartal Belediyesi, tiyatrocu Gürsel Fırat ve sevilen sanatçı Arif Tilkan’ın sanatseverler ile buluştuğu, ‘Şarkılarla, Şiirlerle Cumhuriyetimizin 100. Yılına Dair’ konserine ev sahipliği yaptı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi sahnesinde gerçekleşen konsere çok sayıda sanatsever katıldı.

Gecede, sanatçı Arif Tilkan Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerini, tiyatrocu Gürsel Fırat ise Türk şiirinin unutulmaz eserlerini dinleyiciler için seslendirdi. Sanatçıların, 2 saate yakın süren sahne performansları, dinleyiciler tarafından çok beğenildi.