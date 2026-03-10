Kartal’da Sanat Rüzgârı: “Bıraktığımız İzler” Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

  1. Anasayfa
Kartal Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Bıraktığımız İzler” adlı yağlı boya resim sergisi, sanatseverlere kapılarını açtı. Kartal Belediyesi fuaye alanında düzenlenen ve 10-15 Mart tarihleri arasında ziyarete açık kalacak olan sergi, yoğun ilgiyle karşılandı.

Ressam Tülay Er’in kişisel sergisi olan “Bıraktığımız İzler”, yaşamın farklı anlarını ve insan ilişkilerini tuval üzerinde anlatıyor. Deniz kenarında oynayan çocukların masumiyetinden, hayatın akışı içindeki figürlere kadar geniş bir yelpazede eserler sunan sergi, izleyicilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor.

Sanat ve edebiyat bir arada

Açılış töreni, sanatın iki farklı dalını bir araya getiren özel bir etkinliğe de sahne oldu. Ressam Tülay Er’in sergi heyecanına, yazar Ebru Er’in imza günü eşlik etti. Okurlar, sevilen yazarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı bularak edebiyat dolu dakikalar yaşadı.

Sergi açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, çok sayıda Belediye Başkan Danışmanı ve birim müdürü katıldı. Protokol konukları, ressam Tülay Er’i tebrik ederek eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

“Sanatçılarımızın her zaman yanındayız”

Serginin açılışını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sanatçıları tebrik ederek şunları kaydetti:

“Değerli sanatçımız Tülay Er’in ‘Bıraktığımız İzler’ sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanat, toplumların ruhunu besleyen en önemli unsurlardan biridir. Kartal Belediyesi olarak sanatçılarımızın her zaman yanında olmaya, onlara destek vermeye ve eserlerini komşularımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güzel serginin açılışında bizlerle birlikte olan tüm sanatseverlere ve değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından protokol, sanat iklimine sundukları katkılardan dolayı ressam Tülay Er ve yazar Ebru Er’e teşekkür ederek Başkan Gökhan Yüksel adına kendilerine çiçek takdiminde bulundu.

