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Kartal'ın parklarında yaz temizliği devam ediyor

Kartal'ın parklarında yaz temizliği devam ediyor
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Kartal Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların daha temiz, düzenli ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmesi için ot biçme ve çevre temizliği işlemlerine hız kesmeden devam ediyor.

Parklar, oyun alanları, yürüyüş yolları ve mesire alanlarını kapsayan temizlik çalışmaları sayesinde yeşil alanlar hem estetik bir görünüme kavuşuyor hem de hijyenik hale getiriliyor. Özellikle yaz aylarında artan kullanım yoğunluğu göz önünde bulundurularak yürütülen bu çalışmalar, çevre düzenlemesine büyük katkı sağlıyor.

Kapsamlı bir rutin ile gerçekleştirilen temizlik ve bakım faaliyetleri, yaz boyunca devam edecek, ilçe sakinleri de bu vesile ile parkları daha keyifli ve konforlu şekilde kullanabilecek.

Başkan Gökhan Yüksel’den, ‘temiz çevre’ vurgusu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, uzun mesailerle Kartal’ın tüm yeşil alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplere teşekkür ederek;

“Yaptığımız her çalışmada doğayı korumayı, çevreyi güzelleştirmeyi ve sizlerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle yaz aylarında artan park kullanımı nedeniyle bu çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Temiz, bakımlı ve ferah yeşil alanlar; çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz için hem sağlıklı hem de keyifli bir nefeslenme alanı oluyor.

Bu vesileyle gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm belediye personelimize, sahadaki emekçi arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kartal için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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